Украина остановит транзит газа в ЕС — что известно

Газотранспортная система. Фото: Оператор ГТС Украины/Facebook

В Европейском Союзе идет подготовка к прохождению зимнего периода без поставок российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Все потому, что соглашение между Москвой и Киевом по транзиту "голубого топлива" завершается в последний день 2024 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Так, 16 декабря министры блока встретятся с новоизбранным комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном и обсудят, как снизить цены и усилить конкурентоспособность промышленности Евросоюза в рамках перехода на "зеленую энергетику".

"Доступность энергии остается насущной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, перебоями в цепях поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива", — отметили в Венгрии, которая будет возглавлять встречи в Брюсселе как председательствующая в ЕС страна.

Также на министерском заседании участники ЕС заслушают отчет профильной комиссии по подготовке к зиме.

Транзит российского газа

Украина не планирует поставлять российский газ в страны Евросоюза через свою территорию с 1 января 2025 года. Украинскую газотранспортную систему уже протестировали на предмет работы в новых условиях и оказалось, что инфраструктура готова к изменениям.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что Украине не придется импортировать топливо во время отопительного сезона 2024/2025. Стране хватит собственных запасов газа на зиму.

Также мы рассказывали, что Кремль уже готовится к тому, что не сможет поставлять газ через Украину. В Москве уже не сомневаются, что Украина таки решится на такой шаг.