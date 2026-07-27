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Главная Экономика Агро Жара выжигает поля Европы: что грозит урожаю зерна и ценам

Жара выжигает поля Европы: что грозит урожаю зерна и ценам

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:40
Европу охватил аграрный кризис: урожай зерна сокращается, цены уже растут
Засуха на полях, зерно в руках. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году европейские фермеры могут собрать один из худших урожаев зерна за последние десятилетия. Рекордная жара, охватившая континент, а также подорожание топлива и удобрений больно ударили по аграриям. Из-за этого уже начали расти мировые цены на зерно

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Насколько может сократиться урожай зерна

По данным экспертов, в этом году страны Евросоюза могут собрать на 9% меньше зерновых, чем в прошлом году. Это почти 23,4 миллиона тонн потерь.

При этом британский аналитический центр Energy and Climate Intelligence Unit подсчитал, что только одна июньская волна жары обошлась европейским фермерам примерно в 2 миллиарда евро недополученной выручки.

Что сейчас происходит с ценами

Рынок быстро отреагировал на прогнозы по урожаю. Цены на пшеницу на бирже в Париже в этом месяце подскочили примерно на 20%, а кукуруза подорожала еще на 10%.

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Какие страны пострадали больше всего

Самая сложная ситуация сложилась во Франции, которая является крупнейшим производителем зерна в ЕС. Страна пережила три волны жары подряд. Из-за этого урожай кукурузы может упасть до самого низкого уровня с 1990 года — аграрии рискуют потерять почти треть урожая.

Пшеницы также соберут меньше — примерно на 8%, хотя ее качество и содержание белка остаются высокими.

В Германии из-за жары зерно созрело раньше, чем обычно. Из-за этого урожай озимой пшеницы может сократиться на 12%. В Польше урожайность пшеницы прогнозируют примерно на 20% ниже, чем в прошлом году. В то же время она останется на уровне средних многолетних показателей.

Где проблем не будет

Не везде ситуация критическая. В Румынии благодаря достаточному количеству дождей ожидают один из лучших урожаев пшеницы, ячменя и рапса за всю историю.

Болгария также рассчитывает на рекордный урожай пшеницы. Правда, из-за меньшего использования азотных удобрений содержание белка в зерне будет ниже нормы.

Повлияла не только погода

Помимо жары, ситуацию осложнил и конфликт на Ближнем Востоке. Из-за него подорожали топливо и удобрения, поэтому многие фермеры сократили посевные площади. Также на рынок влияют проблемы с судоходством в Черном море и климатическое явление Эль-Ниньо.

Европейские фермеры теряют не только зерно

Французские производители овощей предупреждают о возможном дефиците из-за значительных потерь урожая в открытом грунте. Больше всего пострадали посевы лука, чеснока, моркови и салата, а в отдельных сегментах потери могут достичь 50% годового производства. Из-за нехватки урожая фермерские хозяйства рискуют потерять десятки миллионов евро, а часть предприятий может прекратить работу.

Дополнительные проблемы создала нехватка воды для орошения, что затрудняет высадку новых культур и усиливает риски для будущих урожаев. Поэтому французские производители обратились к торговым сетям с просьбой временно смягчить требования к внешнему виду овощей, чтобы допустить к продаже продукцию с незначительными косметическими дефектами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что этой осенью картофель в Украине может подорожать. Причинами являются сложные погодные условия, рост затрат на выращивание, дорогое топливо, средства защиты растений и сокращение площадей под этой культурой.

Также Новини.LIVE писали, что удобрения для аграриев могут начать дорожать из-за ситуации на мировом рынке. Запасы в Украине пока остаются достаточными, однако из-за рисков на Ближнем Востоке и роста затрат на логистику цены могут пойти вверх. Эксперты советуют не откладывать закупки, поскольку период выгодных цен может быстро закончиться.

Европа урожай зерно аномальная жара
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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