Картофель в Украине может стать еще более дефицитным и дороже: что прогнозируют аграрии

Продавец на овощном рынке, картофель. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Картофель этой осенью может неприятно удивить украинцев своей ценой. Из-за засухи, болезней, дорогого топлива и сокращения посевных площадей фермерам очень сложно вырастить хороший урожай в этом году.

Что будет с урожаем и ценами, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта Николая Пономаренко.

Что повлияло на урожай

Эксперт говорит, что делать окончательные прогнозы пока рано, ведь картофель еще продолжает расти. Но уже сейчас аграрии во многих регионах замечают проблемы. Из-за засухи, резких перепадов температур, града и сильных ливней клубни формируются хуже, чем ожидалось.

Из-за неблагоприятной погоды на полях активнее распространяются болезни и вредители. Поэтому хозяйствам приходится чаще обрабатывать картофель фунгицидами и инсектицидами. Но и здесь возникла проблема из-за роста цен на средства защиты растений.

"Поскольку средства защиты растений сильно подорожали, приходится даже брать не самый лучший препарат, а чуть более дешевый", — отметил Николай Пономаренко.

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Что еще сказывается на себестоимости

Выращивание картофеля в этом году стало дороже еще и из-за весеннего подорожания удобрений и дизельного топлива. По словам агрария, сейчас дизельное топливо стоит около 79 гривен за литр. Кроме того, не хватает работников из-за мобилизации, а хранить урожай опасно из-за регулярных полетов российских дронов.

Посевов картофеля стало меньше

По оценкам Николая Пономаренко, в этом году профессиональные производители сократили площади под картофелем примерно на 10–15%. Хотя отдельные хозяйства, напротив, решили увеличить посевы.

Именно совокупность всех этих факторов — погоды, затрат на выращивание, дорогого топлива и меньших площадей — и будет определять, сколько будет стоить картофель для украинцев осенью.

Как подорожание топлива повлияет на другие продукты

Рост цен на бензин и дизельное топливо может частично повлиять на себестоимость сельскохозяйственной продукции, но не станет главным фактором изменения цен на продукты. Наибольшую долю расходов аграриев занимают минеральные удобрения, средства защиты растений и семена. В то же время подорожавшее топливо увеличивает расходы на логистику, перевозку и переработку, что впоследствии может отразиться на стоимости отдельных продуктов.

При этом ситуация с урожаем стабильна. Например, во Львовской области площади под овощными культурами даже увеличили, а местные производители ожидают достаточного урожая. Уже сейчас ранний картофель и лук стоят дешевле, чем в прошлом году, хотя морковь, свекла и капуста несколько подорожали. В областной военной администрации прогнозируют, что урожай овощей, зерновых и масличных культур в этом году позволит сохранить стабильную ситуацию на продовольственном рынке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, грозит ли украинским фермерам дефицит удобрений. Острой нехватки не будет, но цены на них могут вырасти. Основной риск для рынка создает ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой мировые цены на азотные удобрения уже ранее выросли почти на 80%. Эксперты советуют не откладывать закупки, так как новое обострение ситуации может вновь подтолкнуть стоимость удобрений вверх.

Также Новини.LIVE писали, какой урожай планируется собрать в этом году. В 2026 году Украина ожидает более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, чего достаточно для внутренних нужд. Но главным вызовом для аграриев остается экспорт, ведь продажа продукции за рубеж приносит более 22 миллиардов долларов валютной выручки ежегодно.