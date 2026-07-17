Земля в наследство: как оформить право собственности и что делать без документов на участок

Как унаследовать земельный участок в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Получение земельного участка в наследство имеет свои особенности. Поэтому украинцам стоит знать, как правильно оформить участок в 2026 году и что делать, если возникли проблемы с документами.

О том, что нужно знать украинцам о наследовании земельных участков в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения специалистов "Бесплатной юридической помощи".

Как может происходить наследование земельного участка

Начальница отдела Золотоношского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Жалобная пояснила, что земельный участок можно унаследовать по завещанию или по закону. При этом новый владелец получает землю с сохранением ее целевого назначения.

Если завещания нет, наследство переходит к родственникам в соответствии с порядком наследования, установленным законом. Однако отдельные категории людей имеют право на обязательную долю наследства независимо от содержания завещания. Это:

несовершеннолетние дети;

супруг или супруга;

нетрудоспособные родители;

совершеннолетние нетрудоспособные дети.

Как оформить наследство на земельный участок в Украине

Первый шаг для оформления наследства — обратиться к нотариусу с заявлением в течение шести месяцев после смерти владельца земельного участка. Заявление подается по последнему месту жительства умершего или, если его установить невозможно, по месту нахождения земельного участка.

После открытия наследственного дела нотариус проверяет документы и информацию о праве собственности. Если земельный участок зарегистрирован и имеет кадастровый номер, наследник без проблем получит свидетельство о праве на наследство.

Однако если участок не имеет кадастрового номера или документы на него утеряны или повреждены, процедура усложняется.

Что делать, если у земельного участка отсутствует кадастровый номер

В случае отсутствия кадастрового номера наследнику необходимо обратиться в землеустроительную организацию и:

оформить техническую документацию;

получить кадастровый номер и выписку из Государственного земельного кадастра.

После этого можно вновь обратиться к нотариусу для завершения оформления наследства.

Что делать, если нет документов на землю

Если же документов, подтверждающих право собственности умершего на землю, не осталось, вопрос придется решать через суд. После вступления решения суда в законную силу право собственности необходимо зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав. Только после этого наследник станет полноправным владельцем земельного участка.

Ранее Новини.LIVE писали, что цены на сельскохозяйственные земли в Украине продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара составляла 75,1 тыс. грн — это на 26% больше, чем в прошлом году. При этом цены сильно различаются в зависимости от области: местами земля может стоить почти в 4 раза дороже.

Также Новини.LIVE рассказывали, что завещание — это письменный документ, в котором человек указывает, кому оставит свое имущество после смерти. В нем указываются дата и место составления, а заверяет его нотариус или другое уполномоченное лицо. При необходимости могут присутствовать свидетели.