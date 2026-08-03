Владельцы паев могут остаться без денег: украинцев предупредили об опасной ошибке

Женщина на поле, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Арендную плату за пай зерном или наличными следует получать только официально. Многие землевладельцы до сих пор соглашаются на расчеты "в конверте", считая это проще и быстрее. Но если возникнет конфликт с арендатором, доказать факт оплаты будет сложно. Поэтому можно остаться и без денег, и без юридической защиты.

Как правильно должны выплачиваться арендные платежи, рассказывают специалисты Земельного фонда Украины, передает Новини.LIVE.

Чем опасны выплаты "в конверте"

Эксперты отмечают, что передача средств без документального подтверждения юридической силы не имеет. Если дело дойдет до суда, ни одна из сторон не сможет доказать, что арендная плата была уплачена или получена.

Из-за этого могут возникнуть серьезные последствия:

повторное взыскание арендной платы через суд;

налоговые штрафы;

финансовые и юридические проблемы как для владельца пая, так и для арендатора.

Чем рискует владелец земли

Неофициальные договоренности лишают арендодателя правовой защиты. Если арендатор перестанет платить, доказать факт нарушения договора будет значительно сложнее. Кроме того, могут возникнуть споры относительно законности пользования земельным участком, а никаких гарантий регулярных выплат в будущем у владельца пая не будет.

Какая угроза для арендаторов

Фермерские хозяйства и аграрные компании также рискуют, если выплачивают аренду неофициально. Среди возможных последствий:

штрафы за нарушение налогового законодательства;

доначисление налогов и сборов;

риск признания пользования землей незаконным из-за ненадлежащего оформления документов.

Как правильно рассчитываться зерном

Закон разрешает выплачивать арендную плату не только деньгами, но и продукцией. Но такая форма расчета обязательно должна быть прописана в договоре. При этом количество зерна определяется не фиксированными тоннами, а его рыночной стоимостью на день передачи.

Например, если арендная плата составляет 5 000 гривен за гектар, а тонна зерна на момент расчета стоит 5 000 гривен, арендатор передает 1 тонну зерна.

Если же рыночная цена упадет до 4 000 гривен за тонну, чтобы выполнить условия договора, придется передать уже 1,25 тонны, ведь общая стоимость продукции должна соответствовать установленной сумме арендной платы.

Как оформить передачу зерна

Специалисты Земельного фонда Украины отмечают, что даже натуральная форма оплаты требует официального оформления.

Для этого необходимо:

прописать в договоре, что арендная плата выплачивается продукцией;

определить вид зерна, требования к его качеству, порядок расчета количества и денежного эквивалента;

оформить акт приема-передачи или расходную накладную, подписанную обеими сторонами.

Кроме того, арендатор должен уплатить все предусмотренные законом налоги — налог на доходы физических лиц, военный сбор — и отразить выплату в налоговой отчетности.

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