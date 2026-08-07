Владельцы паев могут остаться без денег: аграрии назвали главную проблему

Трактор на поле, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинские фермеры оказались в сложной финансовой ситуации. Из-за проблем с экспортом зерна, низких закупочных цен и нехватки оборотных средств некоторые хозяйства могут сократить посевные площади или вообще прекратить работу. Стало известно, сколько не хватает средств для проведения осенней и весенней посевных кампаний.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает Новини.LIVE.

Почему аграриям не хватает денег

По словам Марчука, нынешняя логистическая ситуация не позволяет производителям быстро продавать урожай и получать средства для финансирования новых полевых работ. Если раньше реализация зерна обеспечивала хозяйства ресурсами для закупки топлива, выплаты зарплат, уплаты налогов и погашения кредитов, то сейчас из-за падения внутренних цен эта модель практически перестала работать.

"Сегодня требуется около 500 миллиардов гривен на проведение осенней и весенней посевных кампаний. Это очень большие средства, и мы понимаем, что бюджет Украины самостоятельно не сможет с этим справиться", — отметил Марчук.

Где планируют брать средства

В ВАР подчеркивают, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами о финансовой поддержке украинского агросектора. По словам Дениса Марчука, украинские аграрии готовы работать, однако их финансовый запас прочности исчерпывается.

Одним из главных решений в ВАР называют расширение доступа аграриев к кредитным ресурсам. Помимо новых кредитов для проведения посевной, производителям требуется реструктуризация уже полученных займов, ведь многие хозяйства сейчас не имеют возможности своевременно выплачивать ни основную сумму долга, ни проценты.

Также аграрии просят государство сохранить действующие условия программы доступного кредитования "5-7-9" и ввести механизм государственного страхования кредитного портфеля, чтобы банки активнее финансировали сельское хозяйство.

Под угрозой находятся не только фермеры

Во Всеукраинском аграрном совете предупреждают: если источники финансирования не будут найдены в ближайшее время, последствия почувствуют на себе не только аграрные предприятия.

Из-за нехватки средств отдельные хозяйства могут оставить часть земель без обработки или вообще прекратить деятельность. Это означает риски для тысяч работников, а также для миллионов владельцев земельных паев, которые могут не получить арендную плату.

"Когда аграрий вынужден продавать продукцию себе в убыток, ему просто нечем рассчитываться. Именно поэтому кредитная поддержка нужна не только для агросектора, но и для предотвращения негативных социальных последствий", — подчеркнул Денис Марчук.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельные категории фермеров могут выкупить земельные участки без аукциона на льготных условиях. Для этого необходимо подтвердить право пользования землей, обратиться в местную общину с необходимыми документами, а оплату можно оформить в рассрочку до 10 лет.

Также Новини.LIVE писали, что украинские почвы постепенно теряют плодородие из-за многолетнего интенсивного использования. Лучшие показатели качества земли в настоящее время имеют Кировоградская и Харьковская области, тогда как в ряде регионов специалисты уже фиксируют истощение почв и дефицит гумуса, фосфора и калия.