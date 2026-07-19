Где в Украине больше всего виноградников и как война изменила отрасль: полный перечень регионов в 2026 году

Женщина на винограднике, виноград. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на войну и потерю части виноградников на юге, Украина по-прежнему остается винодельческой страной. Больше всего винограда традиционно выращивают на юге, но в последние годы эта культура все чаще появляется и в центральных и западных областях.

Где именно в Украине расположены крупнейшие виноградные плантации, рассказывает Новини.LIVE.

Какие области являются основными винодельческими регионами

Лучшие условия для выращивания винограда традиционно сложились на юге Украины, где много солнца, длительное лето и плодородные почвы.

Крупнейшими винодельческими регионами являются следующие:

Одесская область. Это основной лидер. Именно здесь расположена почти половина всех промышленных виноградников Украины. Особенно известна Бессарабия, где выращивают виноград и для вина, и для продажи в свежем виде.

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Закарпатская область. Один из старейших винодельческих регионов. Здесь преимущественно выращивают ароматные белые сорта.

Николаевская область. Здесь работают крупные винодельческие хозяйства, в частности в районе Коблево, где климат также благоприятен для винограда.

Херсонская область. До полномасштабной войны этот регион был одним из главных центров виноградарства, но многие виноградники пострадали из-за оккупации и боевых действий.

Днепропетровская область. Тут активно выращивают столовые сорта винограда.

Почему виноград лучше всего растет именно на юге

Виноград любит тепло, солнце и длительный сезон созревания. Для хорошего урожая ему нужны:

много солнечных дней;

долгое теплое лето;

умеренное количество осадков;

легкие, хорошо дренированные почвы.

Именно такие условия сложились на побережье Черного моря и в Закарпатье, поэтому эти регионы уже много лет считаются центрами украинского виноградарства.

Где еще выращивают виноград

Благодаря современным морозостойким сортам виноград успешно выращивают и в других регионах. Его все чаще можно увидеть в:

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Киевской;

Полтавской;

Ровенской областях.

Как правило, это небольшие фермерские хозяйства или частные виноградники, где выращивают столовые сорта.

Какие сорта чаще всего выращивают

Украинские хозяйства выращивают винные и столовые сорта. Для производства вина чаще всего используют:

Каберне Совиньон;

Мерло;

Шардоне;

Рислинг;

Алиготе;

Совиньон Блан.

Среди столовых сортов также популярны Аркадия, Ливия, Кодрянка, Кишмиш и Преображение.

Как война повлияла на виноградарство

Полномасштабное вторжение нанесло отрасли значительные потери. Часть виноградников в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях была уничтожена или оказалась на временно оккупированных территориях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на ячмень в Украине начали снижаться из-за активного поступления нового урожая на рынок и увеличения предложения со стороны аграриев. Однако из-за дождливой погоды и замедления уборки урожая ситуация изменилась — зерна стало меньше, а закупочные цены постепенно начали восстанавливаться.

Также Новини.LIVE писали, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара достигла 75,1 тысяч гривен, однако в разных регионах цены различаются почти в четыре раза.