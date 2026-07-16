Новая ниша для аграриев: в Украине легализовали промышленное выращивание артишока

Плод артишока, фермер. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Артишок, который в Украине до сих пор выращивали разве что некоторые фермеры и любители экзотики, может постепенно перейти в промышленное производство. Впервые эту культуру официально внесли в Государственный реестр сортов растений. Поэтому теперь ее можно легально выращивать в более крупных масштабах, продавать семена и развивать коммерческое производство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на фермерский портал SEEDS.

Какие сорта зарегистрировали

В реестр внесли два сорта испанской селекции — Lorca и Tupac. Их зарегистрировала компания "Ав Лихт", которая первой официально оформила артишок в Украине.

Артишок и раньше выращивали в Украине, но только на небольших площадях. Из-за отсутствия зарегистрированных сортов массовое производство было невозможно. Новые сорта могут стать началом отдельной ниши на овощном рынке.

Сорт Lorca формирует плотные крупные головки, которые в прохладную погоду могут приобретать легкий фиолетовый оттенок. Tupac — это зеленый сорт с более открытой формой растения, что облегчает сбор урожая.

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Артишоки можно продавать как в свежем виде, так и использовать для переработки.

Как выращивают артишок в Европе

В странах Средиземноморья артишок давно является привычной культурой. Больше всего его выращивают в Италии, Испании и Франции. По оценкам экспертов, в прошлом году страны ЕС собрали около 600 тысяч тонн артишока.

Там его продают не только в свежем виде. Артишок консервируют, маринуют, замораживают, добавляют в соусы, пасты и готовые блюда для ресторанов. Именно переработка приносит производителям наибольшую прибыль и позволяет продавать продукцию значительно дольше.

Какие перспективы в Украине

Эксперты считают, что в ближайшее время артишок вряд ли станет массовой культурой. Скорее всего, его будут выращивать фермеры, работающие с ресторанами, премиальными магазинами или перерабатывающими предприятиями.

Спрос может расти и благодаря популярности здорового питания, ведь артишок содержит много клетчатки, витаминов и полезных веществ.

Впрочем, выращивать его непросто. Культура требует длительного тёплого сезона, плодородной почвы, регулярного полива и правильного ухода. В регионах с холодными зимами артишок чаще всего выращивают как однолетнюю культуру через рассаду.

Что нужно, чтобы артишок стал прибыльной культурой

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева отмечает, что регистрация сортов еще не означает, что культура сразу станет популярной.

По её словам, фермерам не стоит спешить резко увеличивать площади. Сначала нужно найти покупателей. Это могут быть рестораны, торговые сети или перерабатывающие предприятия. Только после этого стоит масштабировать производство.

Она также считает, что успех будет зависеть не только от выращивания. Важную роль будут играть охлаждение продукции, упаковка, переработка, логистика и формирование культуры потребления среди украинцев.

Именно поэтому первые коммерческие проекты покажут, сможет ли артишок стать для украинских фермеров действительно прибыльной нишевой культурой.

Как аномальная жара заставляет фермеров менять культуры

Аномальная жара в Испании может серьезно сократить урожай груш в этом году. Больше всего пострадали сады в провинции Лейда, где около 80% плантаций популярного сорта Conference подверглись сильному водному стрессу. Из-за высоких температур листва высыхает, а плоды перестают расти, поэтому фермеры уже прогнозируют меньший урожай и более мелкие груши.

Специалисты объясняют, что проблема не в недостатке полива. Если температура превышает 36 градусов, рост плодов практически останавливается даже при достаточном количестве воды. Из-за изменения климата испанские производители уже задумываются о переходе на более устойчивые к жаре сорта или даже на другие культуры. Это может повлиять не только на урожай этого года, но и на производство груш в будущем.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине продолжают снижаться цены на подсолнечник. За последнюю неделю средняя стоимость тонны сократилась с 31 330 грн до 30 733 грн, а перерабатывающие предприятия все меньше закупают подсолнечник из-за начала сезона переработки рапса.

Также Новини.LIVE писали, что из-за российских ударов по портовой инфраструктуре Украина уже потеряла около трети мощностей для перевалки зерна. Из-за этого трейдеры сталкиваются с трудностями при закупке, отгрузке и накоплении зерна, а дальнейшие атаки могут еще больше затруднить экспорт украинской агропродукции.