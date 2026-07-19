Де в Україні найбільше виноградників і як війна змінила галузь: повний перелік регіонів у 2026 році

Жінка на винограднику, виноград. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Попри війну та втрату частини виноградників на півдні, Україна все ще залишається виноробною країною. Найбільше винограду традиційно вирощують на півдні, але останніми роками ця культура все частіше з'являється і в центральних та західних областях.

Де саме в Україні розташовані найбільші плантації винограду, розповідає Новини.LIVE.

Які області є головними виноградними регіонами

Найкращі умови для вирощування винограду традиційно склалися на півдні України, де багато сонця, тривале літо та родючі ґрунти.

Найбільшими виноградними регіонами є наступні регіони:

Одеська область. Це основний лідер. Саме тут розташовано майже половину всіх промислових виноградників України. Особливо відома Бессарабія, де вирощують виноград і для вина, і для продажу у свіжому вигляді.

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Закарпатська область. Один із найстаріших виноробних регіонів. Тут переважно вирощують ароматні білі сорти.

Миколаївська область. Тут працюють великі виноробні господарства, зокрема в районі Коблевого, де клімат також сприятливий для винограду.

Херсонська область. До повномасштабної війни цей регіон був одним із головних центрів виноградарства, але багато виноградників постраждали через окупацію та бойові дії.

Дніпропетровська область. Тут активно вирощують столові сорти винограду.

Чому виноград найкраще росте саме на півдні

Виноград любить тепло, сонце і тривалий сезон дозрівання. Для гарного врожаю йому потрібні:

багато сонячних днів;

довге тепле літо;

помірна кількість опадів;

легкі, добре дреновані ґрунти.

Як раз такі умови є на узбережжі Чорного моря та в Закарпатті, тому ці регіони вже багато років вважаються центрами українського виноградарства.

Де ще вирощують виноград

Завдяки сучасним морозостійким сортам виноград успішно вирощують і в інших регіонах. Його дедалі частіше можна побачити у:

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Київській;

Полтавській;

Рівненській областях.

Зазвичай це невеликі фермерські господарства або приватні виноградники, де вирощують столові сорти.

Які сорти найчастіше вирощують

Українські господарства вирощують винні і столові сорти. Для виробництва вина найчастіше використовують:

Каберне Совіньйон;

Мерло;

Шардоне;

Рислінг;

Аліготе;

Совіньйон Блан.

Серед столових сортів популярними також є Аркадія, Лівія, Кодрянка, Кишмиш і Преображення.

Як війна вплинула на виноградарство

Повномасштабне вторгнення завдало галузі значних втрат. Частина виноградників у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях була знищена або опинилася на тимчасово окупованих територіях.

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