Веганские и вегетарианские продукты: какую важную разницу скрывают этикетки

Женщина в супермаркете, продукты на рынке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие украинские потребители считают, что веганские и вегетарианские продукты — это одно и то же. На самом деле между ними есть большая разница, и она даже закреплена в украинском законодательстве.

Как различить эти продукты и не ошибиться при покупке, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как объясняют специалисты, производители могут наносить на упаковку пометки "веганский" или "вегетарианский" только при следующих условиях:

в ходе производства должны быть приняты все меры, чтобы в продукт случайно не попали ингредиенты, не соответствующие этим требованиям;

при создании продукта или его компонентов не должны проводиться исследования на животных.

В чем главное отличие

Покупатели должны знать, что веганские продукты вообще не содержат ингредиентов животного происхождения. Зато вегетарианские продукты могут содержать некоторые компоненты, полученные от живых животных.

Например:

молоко и молочные продукты;

яйца;

мед и другие продукты пчеловодства;

ланолин, который получают из шерсти овец.

Именно поэтому не каждый вегетарианский продукт можно назвать веганским.

На что обращать внимание при покупке

Если для вас важно, что именно входит в состав продуктов, стоит внимательно читать этикетки и проверять маркировку. Покупать продукты также рекомендуется только в официальных местах продажи. Речь идет о магазинах или агропродовольственных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

Как различать маркировку на яйцах

Если вы часто покупаете яйца, стоит знать, что обозначения С1, С2, С0 или "В" на упаковке указывают на их вес. Самые популярные в украинских магазинах столовые яйца категории С1 весят от 55 до 64,9 грамма, С2 — от 45 до 54,9 грамма, С0 — от 65 до 74,9 грамма, а яйца высшей категории "В" — более 75 граммов. При этом вкус, питательная ценность и цвет желтка зависят не от категории, а от рациона кур, условий их содержания и свежести продукта.

Для варки и жарки чаще всего подходят С1 или С0, ведь они крупнее и содержат больше белка и желтка. Для выпечки также важно учитывать категорию, поскольку рецепты часто рассчитаны на яйца определенного веса. Также при покупке стоит обращать внимание не только на категорию, но и на дату сортировки, срок годности, целостность скорлупы и условия хранения.

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