Сезон летнего наслаждения: сколько стоят украинские арбузы в супермаркетах
На украинском потребительском рынке появилось больше арбузов местного выращивания. Цены в супермаркетах по-прежнему остаются на высоком уровне, поскольку предложение недостаточное. Однако ближе к сезону сбора урожая этот любимый летний продукт существенно подешевеет.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на арбузы в Украине.
Сколько стоят арбузы в июле
В Украине начали продавать первые арбузы из Николаевской и Одесской областей. Согласно информации на специализированном портале EastFruit, раннюю бахчевую продукцию удалось получить благодаря технологии выращивания под мульчирующей пленкой.
Цены в супермаркетах и на рынках довольно высокие, учитывая незначительные объемы поставок. Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных продуктовых сетей в Украине и выяснили, сколько нужно заплатить за килограмм (по состоянию на четверг, 9 июля):
- Варус — 39,90 грн/кг;
- Сільпо — 40 грн/кг;
- АТБ — 44,89 грн/кг;
- Метро — 45,76 грн/кг;
- Ашан — 48,50 грн/кг;
- МегаМаркет — 52,50 грн/кг;
- Новус — 59,99 грн/кг;
- Фора — 69,90 грн/кг.
Какой сорт арбузов продают украинцам
Обзор ассортимента рынка "Столичный" в Киеве показал, что в основном потребителям предлагают попробовать арбузы сорта "Лузитана". Они отличаются сладким вкусом, сочной мякотью и желтым пятном на кожуре плодов, которое свидетельствует о естественном созревании.
Предложение украинских арбузов остается небольшим в июле 2026 года. До этого наши граждане могли покупать импортный продукт, завезенный из Греции. Как только начнется сезонный сбор урожая в южных областях, баланс между спросом и предложением выровняется, а значит, цены пойдут на спад.
Ранее Новини.LIVE писали, когда украинцам стоит искать выгодные скидки в супермаркетах. Цены часто снижают вечером из-за истечения срока годности некоторых продуктов. Речь идет о кулинарии, свежей выпечке, фруктах/овощах, мясе и т. д.
Также Новини.LIVE рассказывали, как пользоваться "умными" тележками в Сильпо. Потребителям предложили нестандартный способ оплаты — через мобильное приложение супермаркета. Благодаря искусственному интеллекту тележка распознает товары и формирует счет.
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