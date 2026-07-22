Урожай погиб от жары: овощной дефицит стал реальной угрозой для ЕС

Лук, морковь и фермер. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Жара и засуха в Европе могут стать причиной серьезных проблем для фермеров. Французские производители предупредили о возможном дефиците овощей после нескольких мощных волн аномальных погодных условий. Местным предпринимателям грозят финансовые потери, а наиболее уязвимые предприятия могут навсегда прекратить свою деятельность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отраслевое издание FruitNet.

Дефицит овощей во Франции

Лето 2026 года принесло европейским странам продолжительную жару и засуху. Экстремальные температуры нанесли сильный ущерб посевам овощных культур в открытом грунте.

Сообщается, что ситуация стала критической и может привести к дефициту продукции на французском рынке. Из магазинов частично исчезнут лук, чеснок, морковь и салат. В отдельных сегментах потери урожая могут составить до половины годового объема производства.

"Организации производителей могут потерять десятки миллионов евро, а несколько предприятий будут вынуждены закрыться временно или навсегда", — уточнил директор ассоциации Légumes de France Сильвестр Бертучелли.

Ситуацию усугубляет нехватка пресной воды, а засуха препятствует высадке новых культур. Синоптики не прогнозируют существенного улучшения погодных условий в ближайшее время.

К торговым сетям обратились с призывом смягчить требования к внешнему виду овощей, дабы производители могли поставлять продукты с незначительными внешними дефектами, не влияющими на вкус и пищевую ценность.

Компенсация для украинских фермеров

Ранее мы сообщали, что украинское правительство расширило программу компенсации для фермеров, планирующих приобрести агротехнику. Речь идет о возмещении 25% стоимости сельскохозяйственного транспорта и оборудования, в частности комбайнов, тракторов, зерновозов и т. д.

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, перечень продукции, подлежащей компенсации, существенно расширили. По состоянию на июль 2026 года программа насчитывает более 15 000 единиц техники и оборудования от 172 украинских производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Супермаркеты пересмотрели стоимость поштучного продукта, немного повысив цены. В то же время потребители по-прежнему могут экономить, выбирая нефасованные яйца вместо упаковки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как отличить веганские продукты от вегетарианских. Нужно обращать внимание на этикетки и читать мелкий текст. Веганские продукты не должны содержать ингредиентов животного происхождения, а к вегетарианским таких требований нет.