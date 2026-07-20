Украинцам напомнили о важном условии бесплатной передачи земли: когда решение могут отменить

Земельные участки, мужчина с документами. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы не смогут получить бесплатный земельный участок из-за, казалось бы, одной мелочи. Причина может быть не в документах или самом заявителе, а в том, что во время голосования в местном совете не хватило всего одного голоса. В таком случае решение о передаче земли считается непринятым, а участок не может быть передан в частную собственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда.

В деле речь шла о земельном участке площадью 2 гектара, который поселковый совет передал в частную собственность. Прокуратура требовала вернуть землю громаде. Дело в том, что за нее проголосовали лишь 17 депутатов из 26, а этого оказалось недостаточно.

Почему возник прецедент

Закон "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что решение о безвозмездной передаче земельного участка должно быть поддержано не менее чем двумя третями от общего состава совета.

В данном случае две трети от 26 депутатов — это 17,33 голоса. А требовалось не менее 18 голосов. Верховный Суд подчеркнул, что в этой ситуации округлять число в меньшую сторону нельзя. Если закон требует "не менее", это означает именно минимально необходимое количество голосов.

Что говорит Верховный Суд

Суд пояснил, что если необходимое количество голосов не набрано, то решение считается непринятым. А значит, земельный участок выбыл из коммунальной собственности незаконно.

Суды первой и апелляционной инстанций обратили внимание на то, что человек, получивший землю, был добросовестным приобретателем, поэтому возвращать участок было бы несправедливо.

Верховный Суд с этим не согласился и указал на важный нюанс. Пока не установлено, что земля вышла из коммунальной собственности незаконно, нет смысла говорить о том, является ли новый собственник добросовестным и будет ли возврат земли справедливым. Сначала необходимо определить, было ли законным само решение совета.

Кто должен быть ответчиком в таких делах

Также Верховный Суд высказался и относительно роли местного совета в таких делах. Если именно орган местного самоуправления принял незаконное решение о передаче земли, он не может выступать истцом по делу. В такой ситуации совет должен быть ответчиком.

Как украинцы могут выкупить землю

Вместе с тем украинские фермеры, которые пользуются землей на основании права пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования или переоформленной аренды, могут оформить ее в собственность на льготных условиях. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения участка и подать:

заявление;

выписку из Государственного земельного кадастра;

документ о нормативной денежной оценке и подтверждение права пользования землей.

Фермеры имеют некоторые льготы. В частности, землю можно выкупить без проведения аукциона по цене нормативной денежной оценки, а оплату разрешено растянуть на 10 лет. После принятия решения территориальной общиной договор заверяет нотариус. При этом право собственности возникает уже после уплаты первого взноса, который составляет 30% от стоимости земельного участка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские черноземы теряют плодородие из-за многолетнего использования. Наиболее качественные почвы в настоящее время сохранились в Кировоградской и Харьковской областях, тогда как худшие показатели фиксируются на Волыни, в Житомирской области и в Сумской области. Кроме того, во многих регионах снижается содержание гумуса, фосфора и калия, что негативно сказывается на плодородии земель.

Еще Новини.LIVE писали, что унаследовать землю можно по завещанию или по закону, но для оформления наследства важно своевременно обратиться к нотариусу. Если у земли есть кадастровый номер и зарегистрировано право собственности, наследник без проблем получит свидетельство о праве на наследство. Если же кадастрового номера нет или документы на участок утеряны, придется сначала оформить техническую документацию и зарегистрировать землю в Государственном земельном кадастре.