Снижение агроэкспорта на 60%: к каким последствиям привели атаки РФ на порты

Комбайн и грузовик с зерном, мужчина на грузовике. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В августе Украина зафиксировала резкое замедление темпов экспорта ключевых зерновых культур. Несмотря на положительную динамику с начала нового года, текущие отгрузки существенно сократились из-за фактической блокировки морских портов и усиления атак на портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Forbes, передают Новини.LIVE.

Августовский обвал

В первые 12 дней августа экспортные поставки продемонстрировали падение по всем основным позициям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

пшеницы экспортировано 175 000 тонн против 759 000 тонн в прошлом году (сокращение экспорта в 4,3 раза);

поставки ячменя упали до 37 000 тонн против 206 000 тонн (падение в 5,6 раза);

кукурузы отгружено 68 000 тонн против 184 000 тонн (сокращение в 2,7 раза).

Всего с начала июля Украина успела экспортировать 2,952 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 4,8% больше прошлогоднего показателя. Главным фактором роста оставалась кукуруза, экспорт которой увеличился на 66,4% — до 1,376 миллиона тонн. В то время как общие показатели по пшенице и муке продолжают снижаться.

Морская блокада и логистический коллапс

Ключевой причиной падения показателей стала фактическая блокада украинских морских портов, через которые ранее осуществлялось до 90% всего агроэкспорта. Снижение количества заходов судов началось после активизации ударов РФ по инфраструктуре и гражданскому судоходству во второй половине июля.

Последствия обстрелов мгновенно отразились на логистике:

общий товарный экспорт Украины в июле упал на 14% — до 3,1 миллиарда долларов;

в первые дни августа отгрузки агропродукции сократились на 60% по сравнению с июлем;

железнодорожные перевозки зерна в направлении портов Большой Одессы обвалились на 84,3%.

Антикризисные меры со стороны ЕС и Кабмина

Чтобы спасти малый и средний агробизнес от банкротства, Минагрополитики обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить 220 миллионов евро безвозвратной помощи. Эти средства планируется направить на компенсацию процентных ставок по кредитам для фермеров, которые понесли наибольшие убытки от остановки экспорта.

Параллельно Кабинет Министров Украины принял первые решения в рамках экстренного пакета поддержки, временно снизив минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции. Это сделано для того, чтобы повысить конкурентоспособность украинского зерна и стимулировать альтернативные каналы сбыта.

Недавно Новини.LIVE сообщали, почему аграрии вынуждены продавать зерно практически за бесценок. Фермеры Днепропетровской области с обильным урожаем оказались на грани банкротства. Главной причиной ценового коллапса остаются удары по морским портам и блокировка экспорта.

Также Новини.LIVE рассказывали о влиянии сухопутного экспорта на цены на кукурузу. Форвардные цены стремительно начали расти. Заключение форвардных контрактов приводит к удорожанию не только кукурузы, но и пропускной способности западной логистики.