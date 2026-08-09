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Главная Экономика Агро Украина проигрывает рынок гречки России: как применение Раундапа уничтожает наш экспорт

Украина проигрывает рынок гречки России: как применение Раундапа уничтожает наш экспорт

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 19:30
Почему украинская гречка теряет экспорт: Раундап и РФ
Мужчина смотрит вдаль, гречка. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Стремление быстро собрать урожай и экономия на спецтехнике обходятся Украине всей экспортной отраслью. Массовое применение известного химиката Раундап перед уборкой урожая препятствует формированию крупных и чистых партий гречихи. И вместо того, чтобы завоевывать мировой рынок, отечественные производители уступают свои позиции России.

О проблеме контроля качества, рисках для переработчиков и пути к стандартам ЕС рассказали Telegraf, передают Новини.LIVE.

Почему Украина пока уступает России на рынке

По словам экспертов, Россия фактически перехватила экспортные возможности Украины. Выращивая около миллиона тонн гречихи в год, РФ потребляет лишь 800 тысяч тонн. Остальные 200 тысяч тонн направляет на экспорт. Преимущественно в Китай.

Несмотря на то, что в России также используют Раундап для уборки урожая, огромные площади посевов позволяют им формировать крупные партии из регионов, где этот химикат не применялся.

В Украине же годовой объем производства составляет лишь около 80 тысяч тонн. Выращиванием занимаются преимущественно мелкие фермеры и одноличные хозяйства. Из-за отсутствия спецтехники аграриям дешевле и проще обработать посевы Раундапом для быстрого подсушивания, что делает невозможным формирование крупных и гарантированно чистых экспортных партий.

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Проблемы с лабораторным контролем и опасения иностранцев

Поскольку гречка цветет и растет практически до морозов, она нуждается в подсушивании. Однако использование Раундапа вызывает беспокойство у иностранных покупателей. Из-за этого аграрии вынуждены проверять крупу в лабораториях на наличие возможных излишков пестицидов от этого химиката.

Проверка одной мелкой партии на остатки пестицидов обходится слишком дорого. А формировать сборные партии из десятков мелких хозяйств без риска брака невозможно.

Тем не менее Житомирский и Хмельницкий заводы уже обратились к ассоциации с просьбой добиваться полного запрета на использование Раундапа, ведь они вынуждены нести огромные финансовые риски при контроле качества сырья.

Запрет на законодательном уровне

Международная ассоциация гречихи уже подала правительству предложения о законодательном запрете использования Раундапа на гречихе, что является необходимым шагом на пути к унификации украинских норм с требованиями Европейского Союза.

Эксперты отмечают, что гречка — это ценный диетический продукт. В странах Бенилюкса гречку продают через аптечные сети для людей с сахарным диабетом. У Украины есть все шансы сделать эту культуру своей визитной карточкой в мире, но для этого производители должны отказаться от краткосрочной экономии и перейти на более безопасные технологии выращивания.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему в августе цены на гречку могут вырасти. С начала 2026 года гречневая крупа уже подорожала более чем на 70%. Эксперты отмечают, что на рост цен влияет множество различных факторов.

Также Новини.LIVE сообщали о новых стандартах ЕС для экспортеров из Украины. По словам специалистов, изменения коснутся продавцов скота, мяса и молочной продукции за рубеж. В то же время Европа смягчила требования к некоторым позициям животного происхождения.

Европейский союз экспорт гречка
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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