Скрыть состав уже не получится: в Украине меняют правила маркировки пищевых продуктов

Женщина в супермаркете, этикетки на продуктах. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

С октября украинцам стоит внимательнее читать этикетки на продуктах питания. В Украине вновь вводятся полные требования к маркировке. Временные упрощения, введенные правительством в начале полномасштабной войны, отменяются. Теперь производители и импортеры вновь должны будут подробно указывать состав продукции, пищевую ценность, аллергены и другую обязательную информацию на украинском языке.

Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины, передает Новини.LIVE.

Какие правила возвращаются

После 1 октября вся информация на упаковке пищевых продуктов должна быть на государственном языке и полностью соответствовать тому, что на самом деле содержится внутри.

Речь идет не только о названии или составе. На этикетках снова обязательно нужно будет указывать:

полный состав продукта;

пищевую ценность;

информацию об аллергенах;

другие данные, предусмотренные законодательством.

То есть производители больше не смогут сокращать или упрощать информацию на упаковке, как это было разрешено в последние несколько лет.

Что изменится для перемещенных предприятий-производителей

Новые правила коснутся и предприятий, которые из-за войны переехали в более безопасные регионы. Во время военного положения таким производителям разрешалось использовать остатки упаковочных материалов других предприятий, чтобы не останавливать производство.

Теперь такой возможности больше не будет. Каждый производитель должен использовать упаковку, которая соответствует именно его продукции и содержит правильную информацию.

Почему упрощения решили отменить

Упрощенные правила действовали с 2022 года. Их ввели в первые месяцы полномасштабной войны, когда предприятия массово эвакуировались, логистика была разрушена, а производители испытывали острый дефицит сырья и упаковки. Тогда главной задачей было не допустить появления пустых полок в магазинах и поддержать украинский бизнес.

По словам заместителя министра экономики Дениса Башлика, сейчас ситуация уже существенно изменилась.

"В 2022 году временное упрощение требований было необходимо, чтобы не допустить дефицита продукции, поддержать производителей и сохранить бесперебойные поставки в условиях разрушенной логистики и нехватки сырья. Сейчас рынок адаптировался, производственные процессы и цепочки поставок стабилизировались, поэтому мы возвращаемся к полноценным правилам маркировки", — пояснил он.

Что будет с товарами, которые уже есть в магазинах

Покупателям не стоит беспокоиться, что с 1 октября вся продукция вдруг исчезнет с полок. Продукты питания, которые были маркированы по упрощенным правилам до вступления в силу новых требований, можно будет продавать и в дальнейшем — вплоть до истечения срока их годности.

То есть производителям не придется отзывать уже изготовленные товары, а покупатели еще некоторое время будут видеть в магазинах продукцию со старой маркировкой.

Что изменится для покупателей

Для обычных украинцев изменения означают, что информации на упаковках станет больше, а сама она будет точнее и понятнее.

Покупателям будет проще проверить состав продукта, узнать о его пищевой ценности или убедиться, содержит ли он аллергены. Это особенно важно для людей, страдающих пищевыми аллергиями или внимательно следящих за своим рационом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых правилах маркировки соков. Отныне производители должны четко указывать, что именно находится в упаковке, чтобы покупатели могли легко отличить настоящий сок от нектара или сокосодержащего напитка.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине намерены усилить борьбу с поддельными ветеринарными препаратами. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий более суровое наказание за производство и продажу фальсифицированных лекарств для животных.