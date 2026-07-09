Скидки до 33% на куриные яйца: в каких супермаркетах искать выгодные цены украинцам

Упаковка куриных яиц. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Потребители в Украине могут экономить на продуктах питания, отслеживая скидки. Яйца в супермаркетах стоят в среднем около 50-60 грн за упаковку. Однако цены иногда снижают для стимулирования покупок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об актуальных скидках на куриные яйца в Украине по состоянию на четверг, 9 июля.

Скидки на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 59,80-61,50 грн. Минимальные цены начинаются от 47 грн. А со скидками удается покупать востребованный продукт еще выгоднее.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов в Украине и выяснили, какие акционные предложения действуют для покупателей в четверг, 9 июля. Стоимость упаковки яиц со скидками такая:

Варус — 39,90 грн вместо 49,90 грн;

АТБ — 43,90 грн вместо 47,90 грн;

Фора — 53,90 грн вместо 63,40 грн.

Куриные яйца со скидками в Варусе. Фото: скриншот

Кроме того, потребители могут сэкономить, выбирая в супермаркетах нефасованные яйца. Продукт, продаваемый поштучно, априори стоит дешевле, чем упакованный. В Варусе предлагают скидку 33%, благодаря чему одно яйцо можно купить за 1,99 грн вместо 2,99 грн. На продукт категории С0 действует скидка 13%, поэтому цена снизилась до 3,49 грн/шт. вместо 3,99 грн.

Почему яйца в Украине подешевели

Еще в начале весны 2026 года продукт стоил около 70-80 грн за упаковку. Умеренное снижение цен началось ориентировочно в мае, что является стандартной ситуацией на потребительском рынке Украины. Этому есть несколько объективных объяснений.

Во-первых, зимой яйца всегда дорожают, учитывая уменьшение предложения. Куры в холодный сезон несут не столь активно плюс производителям приходится больше тратить на корм, электроэнергию, логистику, хранение и т.д.

Во-вторых, с пришествием лета на рынке появляется продукт от маленьких местных фермеров. Они полностью закрывают потребности потребителей, что позволяет сбалансировать спрос и предложение. Как результат, стоимость яиц падает и держится на низком уровне примерно до середины осени.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда в супермаркетах появляется больше скидок на продукты. Магазины часто запускают акции ближе к вечеру, поскольку необходимо освободить место на полках для новых поставок. Это выгодный период для поиска товаров по сниженной цене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в супермаркете Сільпо появились тележки с искусственным интеллектом. С их помощью покупатели могут не стоять в очереди на кассе. Система позволяет оплачивать продукты через банковскую карту, привязанную к мобильному приложению.