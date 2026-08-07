Рывок до 302 долларов за тонну: как дефицит украинской кукурузы приводит к росту цен в Турции

Кукуруза, порт. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Рекордный урожай пшеницы и ячменя пока не помогает Турции возобновить полноценный экспорт зерна за рубеж. Из-за слишком высоких цен местная пшеница оказалась неконкурентоспособной для иностранных покупателей. В то же время на кормовом рынке страны нарастает дефицит из-за проблем с поставками кукурузы и отрубей из Украины.

О причинах и прогнозах рассказали в LATIFUNDIST, передают Новини.LIVE.

Почему кукуруза так дорожает

По состоянию на начало августа цены на кукурузу на бирже Коньи уже достигли 302 доллара за тонну. Это на 34 доллара больше, чем в прошлом месяце.

Причины активного роста цен:

Из-за нехватки украинского зерна. Работа портов Одессы фактически остановлена, а торговля ограничена лишь мелкими партиями. Введены высокие пошлины. 31 июля истек срок действия льготной квоты, поэтому пошлина на импорт кукурузы подскочила с 5% сразу до 130%. Урожай оказался ниже ожиданий. Местный урожай на юге оценивают в 6 миллионов тонн. По прогнозам экспертов, он должен был составить 7,1 миллиона тонн.

Специалисты предполагают, что дефицит предложения сохранится еще 1–2 недели до начала массовой уборки. Однако цены останутся высокими даже после поступления нового урожая.

Рекордный урожай пшеницы и ячменя не приносит прибыли

Уборка зерна в Турции уже практически завершилась. Местные операторы оценивают урожай ячменя в рекордные 10 миллионов тонн. Пшеницы — до 25 миллионов тонн.

Несмотря на то, что с конца июля турецкий государственный зерновой совет вновь разрешил экспорт пшеницы, торговля не сдвигается с места. До этого экспорт был заблокирован с марта 2025 года.

Предложения по турецкому зерну с содержанием белка 12,5% выставляются по цене свыше 340 долларов за тонну с учетом только доставки зерна на танкер. Это слишком дорого для международных покупателей.

Ситуация с другими зерновыми культурами

По словам экспертов, на турецком рынке возник острый дефицит пшеничных отрубей. Поставки из Украины и России прекратились, из-за чего Турция вынуждена закупать зерно в Африке и Италии.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о проблеме экспорта фуражной кукурузы из-за регулярных российских обстрелов портов. Из-за активных атак все больше перевозчиков отказываются транспортировать украинский фураж в другие страны. Внутренний спрос на кукурузу в стране остается низким.

Также Новини.LIVE сообщали о подорожании гречки в августе. Цена может вырасти ещё до 5%. Эксперты отмечают, что активный рост цен связан со многими факторами.