Цены на мед в Украине: почему пчеловоды не спешат продавать урожай

Мужчина держит соты с пчелами, соты с медом и пчелами. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинский рынок меда готовится к изменениям. В этом году пчеловоды не будут спешить с продажей меда, как это было раньше. Нынешняя стратегия производителей отличается от прошлогодней, когда острая потребность в деньгах заставляла продавать продукт по той цене, по которой его предлагали.

Об этом сообщает UkrAgroConsult, передают Новини.LIVE.

Почему пчеловоды изменили подход

По словам экспертов, в прошлом году многие производители оказались в затруднительном положении. Потребность в оборотных средствах была настолько острой, что пришлось быстро распродавать весь мед по низким ценам. В этом году ситуация немного иная. Большинство пчеловодов настроены ждать, надеясь на лучшие рыночные условия.

Основной стратегией производителей может стать ожидание более выгодных цен. Пчеловоды планируют продавать мед дороже, чем в прошлом сезоне, и не будут спешить выводить свои запасы на рынок.

В чём сложность выбора

Эксперт отмечает, что пока невозможно сделать выводы. Ведь непонятно, какой сценарий окажется выгоднее для пчеловодов: сезон с высоким урожаем, но более низкими ценами, или меньший объем меда, но по более высокой цене. Решение этого вопроса будет зависеть от того, как будет развиваться рыночная ситуация.

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Помимо ценовых колебаний, отрасль сталкивается с другими вызовами. Количество пасек в Украине сокращается, а площади безопасного медосбора уменьшаются.

Дополнительным фактором риска становится рост химической нагрузки на поля. Агротехника, опрыскивающая поля химическими средствами, приводит к гибели пчел и ухудшает условия для производства меда.

Кто все же будет продавать дешевле

По словам экспертов, по низким ценам продавать мед в этом сезоне будут преимущественно те пчеловоды, которым остро нужны деньги на текущие нужды.

Однако специалисты советуют все же подождать, чтобы получить достойное вознаграждение за свой труд.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько придется заплатить украинцам за литр меда. Самой дорогой позицией на рынке Украины считается акациевый мед. Однако эксперты отмечают, что цена в регионах различна.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему обвалился рынок кукурузы в Украине. По состоянию на конец июля цена составляла от 7 до 9 тысяч гривен за тонну. Специалисты не прогнозируют улучшения ситуации.