Ціни на мед в Україні: чому пасічники не поспішають продавати врожай

Чоловік тримає соти з бджолами, соти з медом та бджолами. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Український медовий ринок готується до змін. Пасічники цього року не поспішатимуть продавати мед, як робили раніше. Стратегія сьогодення виробників відрізняється від минулорічної, коли гостра потреба в грошах змушувала продавати продукт по ціні, за якою пропонували.

Про це повідомляє UkrAgroConsult, передають Новини.LIVE.

Чому пасічники змінили підхід

За словами експертів, торік багато виробників були в скрутному становищі. Потреба в обігових коштах була такою гострою, що довелося швидко розпродавати весь мед за низькими цінами. Цього року ситуація трохи інша. Більшість пасічників налаштовані чекати, сподіваючись на кращі ринкові умови.

Основною стратегією виробників може стати очікування вигідніших цін. Пасічники планують продавати мед дорожче, ніж в минулому сезоні, і не поспішатимуть випускати свої запаси на ринок.

У чому складність вибору

Експерт наголошує, що наразі неможливо зробити висновки. Адже незрозуміло який сценарій виявиться вигіднішим для пасічників: сезон із високим урожаєм, але нижчими цінами, чи менший обсяг меду, але за вищої вартості. Вирішення цього питання залежатиме від того, як розвиватиметься ринкова ситуація.

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Окрім цінових коливань, галузь стикається з іншими викликами. Кількість пасік в Україні скорочується, а площі безпечного медозбору зменшується.

Додатковим фактором ризику стає зростання хімічного навантаження на поля. Агротехніка, яка оприскує поля хімічними засобами, призводить до загибелі бджіл і ускладнює умови для виробництва меду.

Хто все ж таки продаватиме дешевше

За словами експертів, за низькими цінами продавати мед цього сезону будуть переважно ті пасічники, яким гостро потрібні гроші для поточних потреб. Проте фахівці радять все ж зачекати, аби отримати гідну винагороду за власну працю.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, скільки доведеться заплатити українцям за літр меду. Найдорожчою позицією на ринку України вважається акацієвий мед. Проте експерти зазначають, що ціна в регіонах різна.

Також Новини.LIVE розповідали, чому впав ринок кукурудзи в Україні. Станом на кінець липня ціна становила від 7 до 9 тисячі гривень за тонну. Фахівці не прогнозують покращення ситуації.