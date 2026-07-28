Массовый урожай обвалил цены на арбузы: сколько стоит популярная ягода

Девушка с арбузом в руках, разрезанный арбуз. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Этим летом арбузы в Украине дешевеют буквально каждый день. За последние несколько дней цена упала почти вдвое. Украинские фермеры массово вышли на поля, а европейский рынок переполнен урожаем. Из-за этого продавцы вынуждены быстро снижать цены.

Сколько сейчас стоят арбузы, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на FruitVeb.

Что происходит на европейских рынках

В июле в Европе сложилась ситуация, когда арбузов стало значительно больше, чем нужно рынку. Испания и Греция, которые являются крупнейшими поставщиками, в этом году собрали хороший урожай благодаря благоприятной погоде.

В Испании площади под арбузами увеличились на 11%, или до 12,3 тысячи гектаров. Больше всего испанских арбузов покупают в Германии, Франции и Нидерландах. В Греции сезон длится почти полгода — с конца апреля по октябрь, поэтому продукция стабильно поступает на европейский рынок.

Солидный урожай собирают и в странах Центральной и Восточной Европы, в частности в Украине. Именно избыток продукции и вызвал резкое падение цен.

Каковы цены на арбузы в Украине

На киевском оптовом рынке "Столичный" херсонские арбузы сорта "Лузитана F1" из Чернобаевки продают по 11 гривен за килограмм оптом и по 12 гривен за килограмм в розницу. Но крупные покупатели, которые приобретают сразу целую фуру, могут купить арбузы еще дешевле.

Как сообщают обозреватели рынка "Столичный", 28 июля оптовые партии продавались уже по 8–9 гривен за килограмм.

При покупке от 100 килограммов цена составляет примерно 10–12 гривен за килограмм. Для обычных покупателей на рынке арбузы продаются по 12–13 гривен за килограмм.

Но не везде арбузы одинаково дешевы. Например, на львовском рынке "Шувар" средняя цена сейчас составляет около 18 гривен за килограмм.

Еще пять дней назад оптовые арбузы стоили 15–17 гривен за килограмм, а фермеры прогнозировали, что с началом массовой уборки урожая цены продолжат падать.

Для сравнения: в конце июля прошлого года арбузы в Украине продавались примерно по 25 гривен за килограмм. То есть в этом сезоне они подешевели почти вдвое.

Как изменились цены на овощи

В отличие от арбузов, сезонные овощи стремительно дорожают. Больше всего за последнюю неделю выросли оптовые цены на картофель, репчатый лук, морковь, капусту и свеклу. Также подорожали помидоры и огурцы, тогда как сладкий перец и баклажаны, напротив, существенно подешевели благодаря увеличению сезонного предложения.

Эксперты объясняют рост цен сразу несколькими причинами. На рынке сокращаются запасы раннего урожая, а жаркая погода негативно повлияла на урожайность отдельных культур. Дополнительное давление создает подорожание топлива, минеральных удобрений, рабочей силы, а также увеличение расходов на транспортировку и хранение овощей. Поэтому в ближайшее время существенного удешевления борщевого набора эксперты не ожидают.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что картофель в Украине может существенно подорожать. Высокие цены прогнозируются на осень. Причинами стали засуха, распространение болезней и вредителей, подорожание удобрений, средств защиты растений и дизельного топлива, а также сокращение площадей под посадку, что увеличило себестоимость выращивания.

Также Новини.LIVE писали о том, как подорожание топлива повлияет на цены на продукты. Резкого скачка цен на овощи не ожидается. В то же время из-за роста затрат на перевозку и переработку продукции отдельные продукты могут постепенно подорожать.