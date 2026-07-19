Кому принадлежит земля под многоэтажкой: что должны знать владельцы квартир

Человек рассматривает план земельного участка, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Земля под многоквартирным домом часто становится причиной споров среди жильцов. Люди не всегда понимают, кому на самом деле принадлежит участок под домом и кто имеет право решать, что на нем можно делать.

О нюансах рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Земельный кодекс Украины.

Кто является владельцем земли под многоэтажкой

Если у человека есть квартира в многоэтажном доме, земля под домом не является его личной собственностью. Она принадлежит всем совладельцам дома, то есть владельцам квартир и нежилых помещений.

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Украины земельные участки под многоквартирными домами, а также придомовая территория могут бесплатно передаваться в собственность или постоянное пользование совладельцам дома. При этом жильцы сами определяют, как использовать эту землю. Размеры и границы участка устанавливаются на основе специальной землеустроительной документации.

Также закон предусматривает, что даже в случае разрушения многоквартирного дома права совладельцев на земельный участок не исчезают.

Как оформить землю под домом

Несмотря на то, что земля фактически принадлежит всем жильцам, для оформления права на нее необходимо пройти определенную процедуру.

Сначала совладельцы должны принять совместное решение. Обычно этим занимается ОСМД. После этого необходимо определить границы земельного участка, подготовить землеустроительную документацию и оформить соответствующие документы.

Важно, что отдельный владелец квартиры не может самостоятельно распоряжаться землей под домом. Например, продать часть территории или принять решение о застройке. Такие вопросы решают все совладельцы совместно.

Что ещё нужно знать о праве на землю

Земельный вопрос связан не только с многоэтажными домами. Статья 377 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что вместе с покупкой недвижимости человек получает и право на земельный участок, на котором этот объект расположен. Но в пределах, определенных законом.

Что касается приватизации земли, сама процедура является бесплатной. Но отдельные работы, например, измерение участка, подготовка технической документации, получение кадастрового номера и оформление выписки, могут стоить примерно 2 500–3 500 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцы частных домов могут получить штраф за ненадлежащее состояние ограждения или нарушение правил благоустройства на своем участке. Однако обязанности хозяев могут распространяться и на территорию возле забора со стороны улицы, даже если эта земля им не принадлежит.

Еще Новини.LIVE писали, что установка нового забора вокруг частного дома может обойтись в десятки тысяч гривен в зависимости от материалов, длины и сложности работ. Одна украинская семья привела собственный расчет затрат на монтаж 160 метров 3D-сетки, который обошёлся ей в 78 400 гривен без учёта работы мастеров.