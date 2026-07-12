Голубика в Украине стремительно дешевеет: сколько стоит килограмм ягод

Как изменилась стоимость голубики в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Голубика в Украине за последнюю неделю заметно подешевела. Если раньше производители продавали ягоду не дешевле 380 гривен за килограмм, то сейчас цены снизились до 300-400 гривен. Это означает, что средняя стоимость упала примерно на 17%.

О том, насколько подешевела голубика в Украине за последнюю неделю и стоит ли ожидать дальнейшего падения цен на ягоду, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Почему стоимость голубики в Украине резко упала

Эксперты объясняют, что такое снижение вполне закономерно для середины лета. Именно в этот период большинство фермерских хозяйств переходят к активному сбору урожая, поэтому на рынке резко увеличивается количество свежей голубики.

Этот год не стал исключением. Одной из главных причин снижения цен стало именно увеличение предложения. По сравнению с предыдущей неделей на рынке появилось значительно больше ягоды, ведь массовая уборка урожая уже началась в большинстве хозяйств.

Когда одновременно продается много продукции, производители вынуждены быстрее её реализовывать, ведь свежая голубика долго не хранится. Чтобы избежать потерь, они постепенно снижают отпускные цены.

Эксперты отмечают, что такая ситуация повторяется практически каждый год. Во время активного сезона сбора урожая предложение быстро растет, а это почти всегда приводит к снижению стоимости ягоды.

Как на стоимость голубики влияет сбор других ягод

На цену голубики также влияет появление большого количества других сезонных фруктов и ягод. Летом покупатели могут выбирать между более дешевыми:

малиной;

черешней;

абрикосами;

смородиной;

персиками и другой продукцией

Из-за этого часть потребителей отказывается от более дорогой ягоды в пользу более доступных вариантов. Соответственно, производители и продавцы вынуждены реагировать на спрос и пересматривать цены.

Несмотря на нынешнее подешевение, голубика все равно остается значительно дороже, чем в прошлом году. Сейчас ее средняя стоимость примерно на 37% выше, чем в этот же период прошлого года. Основной причиной является более низкая урожайность в этом сезоне.

Стоимость голубики в Украине. Фото: Скриншот/EastFruit

Неблагоприятные погодные условия во время созревания ягод негативно сказались на многих хозяйствах. Из-за погодных аномалий часть фермеров получила меньший урожай, поэтому общее количество качественной голубики в этом году оказалось ниже. Именно из-за этого цены пока не могут вернуться к прошлогоднему уровню, даже несмотря на активный сбор урожая и увеличение предложения.

Что будет с ценами на голубику в ближайшей перспективе

Эксперты считают, что дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от того, как быстро производители будут собирать урожай и какие объемы ягоды поступят в продажу. Если предложение и дальше будет расти, голубика может ещё немного подешеветь. Однако невысокая урожайность в этом году, скорее всего, не позволит ценам упасть так сильно, как это было в предыдущем сезоне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в украинских магазинах стало больше арбузов от местных фермеров. Пока цены остаются высокими из-за небольшого количества продукции, но с началом массовой уборки урожая ягода должна заметно подешеветь.

Также Новини.LIVE сообщали, что сэкономить на покупках украинцы могут благодаря акциям в супермаркетах. Магазины регулярно устраивают скидки на популярные товары. Поэтому интересно узнать, какие овощи и фрукты в АТБ можно купить дешевле.