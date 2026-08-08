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Главная Экономика Агро До 25 миллионов долларов на импорт: почему Украина закупает миндаль вместо выращивания

До 25 миллионов долларов на импорт: почему Украина закупает миндаль вместо выращивания

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 13:20
Украина импортирует миндаль на сумму 25 миллионов долларов: что мешает развитию внутреннего рынка
Миндаль, танкер. Фото: Pexels. Коллаж: Новости.LIVE.

Украинский рынок орехов испытывает острый дефицит собственного миндаля. Из-за этого страна вынуждена ежегодно закупать за рубежом продукцию на 25 миллионов долларов. Несмотря на высокую популярность этого ореха среди потребителей, местные фермеры не спешат закладывать новые плантации.

О том, что пугает аграриев, рассказал AgroWeek, передают Новини.LIVE.

Какие препятствия существуют для выращивания

Масштабное выращивание миндаля в Украине сталкивается с серьезными экономическими и природными вызовами:

  1. Закладка миндального сада требует значительных начальных инвестиций. А молодым насаждениям требуется несколько лет, чтобы начать приносить прибыль.
  2. Нестабильный климат, угроза весенних заморозков и дефицит влаги повышают риск потери урожая.
  3. Фермерам не хватает специализированных сортов, а также современных систем капельного орошения и защиты растений.

Как закрепиться на рынке и получать прибыль

Несмотря на все риски, незаполненный внутренний рынок дает шанс тем, кто готов работать не по устаревшим схемам.

Эксперты видят несколько вариантов, как сделать этот бизнес прибыльным:

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  • продавать не сырье, а продукты переработки. Наибольший интерес представляют миндальная паста, масло, мука или готовые снеки, а не обычный мешок с орехами;
  • объединяться в кооперативы. Малым хозяйствам проще совместно закупать дорогостоящую технику, саженцы и выходить на крупные торговые сети;
  • ориентироваться на премиум-сегмент. Сертифицированная органическая продукция и местные продукты всегда стоят дороже массового импорта.

Быстрого прорыва здесь не будет — рынку требуется время и серьезные инвестиции. Но те фермеры, которые рискнут вложить средства в технологии и переработку уже сейчас, в итоге получат миллионные прибыли, которые пока уходят за границу.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как снижение цен на зерно влияет на прибыль от молочной продукции. Главная проблема заключается в том, что большую часть средств фермеры вкладывают в то, чтобы скот получал качественное кормление. Падение цен на зерно может позволить фермерам выйти в прибыль.

Также Новини.LIVE сообщали, что правительство поддержит аграриев в связи с блокировкой экспорта через Черное море. Отныне выдача кредитов будет происходить в максимально сжатые сроки. Кроме того, в рамках первого транша компенсаций правительство направит банкам около 2 миллиардов гривен для покрытия процентов вместо аграриев.

экспорт миндаль агропромышленность
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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