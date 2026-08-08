Україна імпортує мигдаль на 25 мільйонів доларів: що заважає власному ринку

Мигдаль, танкер. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Український ринок горіхів переживає гострий дефіцит власного мигдалю. Через це країна змушена щороку купувати за кордоном продукції на 25 мільйонів доларів. Попри високу популярність цього горіха серед споживачів, місцеві фермери не поспішають закладати нові плантації.

Що лякає аграріїв розповів AgroWeek, передають Новини.LIVE.

Які перешкоди існують для виращування

Масштабне вирощування мигдалю в Україні наражається на серйозні економічні та природні виклики:

Закладка мигдалевого саду вимагає значних початкових інвестицій. А молоді насадження потребують кількох років, щоб почати приносити прибуток. Нестабільний клімат, загроза весняних заморозків та дефіцит вологи підвищують ризик втрати врожаю. Фермерам бракує спеціалізованих сортів, а також сучасних систем крапельного зрошення та захисту рослин.

Як зачепитися за ринок і отримувати прибуток

Попри всі ризики, порожній внутрішній ринок дає шанс тим, хто готовий працювати не за застарілими схемами.

Експерти бачать кілька варіантів, як зробити цей бізнес прибутковим:

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продавати не сировину, а переробку. Найбільша зацікавленість ховається в мигдалевій пасті, олії, борошні чи готових снеках, а не у звичайному мішку з горіхами;

об'єднуватися в кооперативи. Малим господарствам простіше разом купувати дорогу техніку, саджанці та виходити на великі торговельні мережі;

йти в преміум-сегмент. Сертифікована органіка та локальний продукт завжди коштують дорожче за масовий імпорт.

Швидкого прориву тут не буде — ринок потребує часу та серйозних грошей. Але ті фермери, які ризикнуть вкластися в технології та переробку вже зараз, у підсумку заберуть собі мільйонні прибутки, які поки що йдуть за кордон.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як здешевшення зерна впливає на прибуток з молочної продукції. Головною проблемою є те, що більшу частину коштів фермери закладають в те, аби якісно харчувалась худоба. Падіння цін на зерно може дозволити фермерам вийти в прибуток.

Також Новини.LIVE повідомляли, що уряд підтримає аграріїв у зв'язку з блокуванням експорту через Чорне море. Відтепер видача позик буде відбуватись максимально в стислих термінах. Також за перший транш компенсацій уряд спрямує банкам близько 2 мільярдів гривень для покриття відсотків замість аграріїв.