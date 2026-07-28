Борщ влетит в копейку: как изменились цены на сезонные овощи в Украине

Овощной рынок, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Любимый украинцами борщ и блюда из сезонных овощей могут существенно ударить по кошелькам. Всего за неделю сразу несколько овощей из так называемого борщевого набора значительно подорожали. Известно, что повлияло на цены и чего дальше следует ожидать покупателям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные EastFruit.

Что подорожало больше всего

За последнюю неделю в Украине заметно выросли оптовые цены на овощи, которые украинцы покупают чуть ли не каждый день. Больше всего подорожал картофель. Если еще неделю назад его продавали по 10–15 гривен за килограмм, то сейчас оптовые цены уже составляют 13–28 гривен.

Настоящий ценовой скачок показал репчатый лук. Его стоимость выросла с 16–20 гривен до 29–33 гривен за килограмм. Подорожала и морковь — теперь она стоит 23–37 гривен за килограмм вместо 22–28 гривен ранее.

Белокочанная капуста также подорожала: оптовые цены поднялись до 20–24 гривен за килограмм против 18–25 гривен неделей ранее. Свекла тоже подорожала — с 10–15 гривен до 12–14 гривен за килограмм.

Подорожал не только набор для борща

Выросли цены и на некоторые сезонные овощи. Например, помидоры подорожали с 40–75 гривен до 60–75 гривен за килограмм, а огурцы — с 15–30 гривен до 18–45 гривен.

Цены на овощи торговой группы EastFruit. Скриншот

В то же время отдельные овощи, напротив, подешевели. Больше всего упали цены на сладкий перец — с 70–175 гривен до 45–100 гривен за килограмм. Значительно подешевели и баклажаны: сейчас их продают по 25–35 гривен вместо 70–100 гривен.

Почему овощи дорожают

Аналитики объясняют, что на цены одновременно повлияло несколько факторов.

Среди основных причин:

сокращение запасов после сбора раннего урожая;

жара и погодные условия, повлиявшие на урожайность отдельных культур;

подорожание топлива, удобрений и рабочей силы;

рост затрат на транспортировку и хранение продукции.

Чего ожидать дальше

Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, каким будет новый урожай и стабилизируется ли погода. Если предложение овощей увеличится, цены могут постепенно снизиться.

Впрочем, если жара продлится, а производители будут и дальше нести убытки, овощи могут подорожать ещё больше. В таком случае это почувствуют не только оптовые покупатели, но и обычные украинцы, ведь цены в магазинах и на рынках также продолжат расти.

Что происходит на рынке овощей в Европе

Франции грозит дефицит овощей из-за продолжительной жары и засухи. Больше всего пострадали посевы лука, чеснока, моркови и салата, а в отдельных сегментах потери могут достичь 50% годового производства.

Производители рискуют потерять десятки миллионов евро, а часть хозяйств может временно или навсегда прекратить деятельность из-за финансовых трудностей.

Ситуацию осложняет дефицит пресной воды, который ограничивает возможности для высадки новых культур и усиливает риски дальнейшего сокращения предложения овощей. Поэтому производители призвали торговые сети смягчить требования к внешнему виду продукции, чтобы допустить к продаже овощи с незначительными косметическими дефектами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на картофель осенью могут вырасти из-за сложного сезона для аграриев. На стоимость овощей влияют засуха, болезни, подорожание удобрений, средств защиты растений и дизельного топлива, а также сокращение площадей под посадку примерно на 10–15%.

Также Новини.LIVE писали о том, хватит ли украинцам урожая. В этом году в Украине ожидается урожай зерновых и масличных культур на уровне более 80 миллионов тонн, чего достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны.