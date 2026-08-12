Благотворители помогут эвакуировать скот: как получить выплаты

Женщина на ферме. Фото: УНИАН

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинские домохозяйства из населенных пунктов, где объявлена обязательная или частичная эвакуация, могут получить до 65 000 гривен от Международного комитета Красного Креста. Деньги можно использовать на перевозку скота, сельскохозяйственного оборудования и другого имущества, а также на расходы после переезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Программа рассчитана на экономически уязвимые домохозяйства, которые занимаются мелким фермерством или самозанятостью и имеют ограниченные ресурсы.

Сколько можно получить

Максимальный размер помощи составляет 65 000 гривен. Средства предназначены для покрытия расходов на:

перевозку животных;

перевозку сельскохозяйственного оборудования;

перевозку другого имущества;

дальнейшее содержание животных и имущества после переезда.

Выплата будет производиться в два этапа

Первую часть средств выделят для оплаты транспортировки. Вторую выплату можно будет получить после подтверждения факта переезда чеками или расписками. Она должна компенсировать расходы, которые возникнут уже после переезда, в частности на корм, ветеринарные услуги или обустройство помещений.

Кто может получить помощь

Программа предназначена для домохозяйств, которые:

занимаются мелким фермерством или индивидуальной трудовой деятельностью;

имеют ограниченные финансовые ресурсы;

проживают в общине, где объявлена обязательная или частичная эвакуация;

имеют месячный доход не более 13 000 гривен на одного человека;

уже нашли безопасное место для перемещения скота, оборудования и имущества.

Важно, что новое место не должно входить в перечень территорий боевых действий или общин, где продолжается эвакуация.

Какие документы необходимо подать

Для участия в программе необходимо обратиться в местные органы власти и подать бумажную регистрационную форму вместе с документами. Потребуются:

паспорт заявителя — первая страница и страница с регистрацией;

ИНН заявителя и всех членов домохозяйства, проживающих вместе;

для детей до 18 лет — свидетельство о рождении;

реквизиты IBAN на имя главы домохозяйства — при наличии;

справки о доходах всех членов домохозяйства в возрасте от 18 лет — при наличии;

справка о фактическом месте проживания и составе домохозяйства;

справка о статусе ВПЛ или другие документы, подтверждающие уязвимость, — при наличии.

Что важно знать перед подачей заявки

Человек, желающий получить помощь, должен самостоятельно найти безопасное место, куда можно перевезти скот, оборудование и имущество. Также именно домохозяйство организует перевозку. После переезда расходы нужно будет подтвердить чеками или расписками.

Помощь в рамках этой программы предоставляется однократно. При этом сама по себе регистрация не гарантирует получения денег. Окончательное решение об участии домохозяйства в программе принимает МККК.

Куда обращаться

Дополнительную информацию об участии в программе можно получить по телефону контактного центра МККК: 0 800 300 155. Участие в программе и звонки бесплатны.

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