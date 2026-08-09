Изменения для аграриев и работников ферм: что предусматривают новые правила о благополучии животных

Корова, работница фермы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Работникам, которые ухаживают за скотом, занимаются его перевозкой или работают на предприятиях по убою, станет проще получить обязательный государственный сертификат. В Украине продлили льготный период оформления документа и упростили процедуру его получения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Сертификат о наличии знаний в области благополучия животных является обязательным для работников, занимающихся содержанием, транспортировкой или убоем животных, а также выполняющих сопутствующие работы.

Что изменилось

Согласно обновленным правилам, льготный механизм получения сертификата на основании подтвержденного трудового стажа будет действовать до 1 сентября 2027 года. Без прохождения дополнительного обучения документ могут получить:

работники, занимающиеся содержанием или транспортировкой животных, при наличии не менее одного года непрерывного стажа за последние 10 лет;

работники, осуществляющие умерщвление животных, — при наличии не менее трех лет непрерывного стажа за последние 10 лет.

Как подать документы

Также существенно упростили саму процедуру оформления. Отныне документы нужно подавать не в центральный аппарат, а непосредственно в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

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Подать заявление можно лично, через представителя или работодателя, по почте или в электронном формате, если это технически возможно. Кроме того, работодатели получили право централизованно оплачивать оформление сертификатов для своих работников.

Трудовую книжку теперь можно заменить

Еще одно изменение касается подтверждения стажа. Если раньше основным документом была трудовая книжка, то теперь подтвердить опыт работы можно и другими документами, удостоверяющими соответствующий период трудоустройства.

Для кого отменили временный допуск

В то же время изменились правила временного допуска к работе. Теперь его будут выдавать только работникам, осуществляющим умерщвление животных или сопутствующие операции. Для тех, кто занимается содержанием или транспортировкой животных, механизм временного допуска больше не будет применяться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что курица за последние десятилетия стала самым популярным видом мяса в мире, а ее производство росло быстрее, чем производство свинины и говядины. В то же время в ФАО отмечают, что, несмотря на рекордные объемы производства, доступ к мясу остается неравномерным, а около трети всей пищевой продукции в мире по-прежнему теряется или пропадает впустую.