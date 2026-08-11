Государственная поддержка на выращивание хлопчатника: сколько платят фермерам в Украине

Сбор хлопка, деньги в руках. Фото: Magnific. Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские фермеры могут получить до 10 000 гривен за каждый гектар, засеянный хлопком. Государство выплачивает аграриям в некоторых регионах компенсацию за выращивание этой культуры. Однако главная цель программы значительно шире, чем обычная поддержка сельского хозяйства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Агробизнес Сегодня".

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Почему государство готово платить за эту культуру

Государство рассматривает хлопчатник как потенциально важное сырье для оборонно-промышленного комплекса и в то же время как культуру, которая может помочь южному агросектору адаптироваться к более засушливому климату.

Программа государственной поддержки стартовала для производителей из Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В 2025 году компенсацию получили лишь два хозяйства — из Одесской и Николаевской областей. Общая площадь посевов, за которые государство выплатило компенсацию, составила 5 гектаров. Сумма поддержки — 50 000 гривен.

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В этом году интерес к этой культуре несколько вырос. В частности, аграрии Николаевской области планировали засеять хлопком 8 гектаров. Для участия в программе государство предусмотрело до 10 000 гривен на гектар.

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Почему хлопок называют стратегической культурой

На первый взгляд может возникнуть вопрос: зачем государству поддерживать культуру, посевы которой пока измеряются единицами гектаров? Дело в том, что хлопчатник рассматривают не только как сельскохозяйственное растение.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий называет промышленное выращивание хлопчатника стратегическим направлением, важным для оборонно-промышленного комплекса. По его словам, собственная сырьевая база для производства нитроцеллюлозы должна помочь снизить зависимость от импорта.

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То есть нынешние небольшие поля фактически должны стать испытанием: Украина проверяет, можно ли стабильно выращивать эту культуру, масштабировать производство и постепенно создать собственную сырьевую базу.

Почему хлопчатник выращивают на юге

Есть и другая причина, почему ставку делают именно на хлопчатник. Южные регионы Украины все чаще сталкиваются с засухами, жарой и проблемами с орошением. В Минэкономики отмечают, что из-за разрушения оросительных систем и потепления традиционное земледелие в регионе нуждается в адаптации.

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Хлопчатник имеет глубокую корневую систему и относится к засухоустойчивым культурам. Именно поэтому его рассматривают как один из вариантов использования засушливых и деградированных земель.

Какие проблемы могут возникнуть

В Николаевской области в этом году проводили эксперимент по выращиванию хлопчатника по технологии No-Till. Посевы планировали на небольшой площади, чтобы проверить технологию и получить опыт, который в будущем можно будет масштабировать.

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Одним из главных вызовов стали сорняки. Без необходимых гербицидов часть работы пришлось выполнять вручную. Но ещё более сложный вопрос — уборка урожая. В Украине пока нет достаточного количества специализированной техники для механизированной уборки хлопка.

Именно это фактически сдерживает быстрое увеличение площадей. Пока аграрии вынуждены значительную часть работ выполнять вручную, масштабное промышленное производство остается сложной и дорогостоящей задачей.

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Государство платит, но этого недостаточно

Компенсация в размере 10 000 гривен за гектар должна стимулировать фермеров попробовать новую культуру. В то же время для части хозяйств такая поддержка не покрывает даже половины затрат на выращивание.

Поэтому одной дотации недостаточно. Для перехода от экспериментальных участков к полноценной отрасли нужны семена, технологии защиты растений, специализированная техника, переработка и понятный рынок сбыта. Пока эта цепочка не сформирована полностью, фермеры не спешат рисковать большими площадями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинских аграриев хотят дополнительно защитить от перебоев с топливом в преддверии осенне-зимнего сезона. В Верховной Раде предлагают льготное налогообложение дизельного топлива для фермеров, создание сети небольших хранилищ топлива и расширение государственных гарантий по кредитам.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинским аграриям готовят дополнительную поддержку в связи с проблемами с экспортом и оборотными средствами. Правительство расширило лимит программы "5-7-9" до 80 миллиардов гривен и выделило около 2 миллиардов гривен на компенсацию процентов по кредитам.