Аграриям расширят страхование имущества: что изменится

Фермер на фоне трактора. Фото: Magnific

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинские аграрии могут получить больше возможностей для страхования своего имущества от войны. Правительство готовит изменения в государственную программу, и если они будут приняты, предприниматели смогут страховать не только здания и оборудование, но и сельхозтехнику, грузовики и даже арендованное имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на UkrAgroConsult.

Речь идет о программе, введенной постановлением Кабмина №1541. Она действует с 1 января 2026 года и предусматривает частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества от военных рисков. В настоящее время программа распространяется на предпринимателей и юридических лиц, а общий лимит компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество составляет до 30 миллионов гривен на одного участника.

Что хотят изменить

Одним из главных предложений является расширение перечня имущества, которое можно будет страховать. В частности, в программу хотят включить:

сельскохозяйственную технику;

тяжелый грузовой транспорт;

арендованное имущество.

Для аграрного бизнеса это может быть особенно важно, ведь тракторы, комбайны и другая техника являются одними из самых дорогих активов хозяйства. Их повреждение в результате обстрелов приводит не только к большим затратам на ремонт или замену, но и к проблемам с проведением полевых работ.

В настоящее время действующие правила содержат отдельные ограничения относительно того, какое имущество может быть объектом страхования. В частности, программа предусматривает страхование зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и производственного оборудования.

Как усилят защиту топливного сектора

Еще один блок изменений касается предприятий, работающих с топливом. Программу предлагают распространить не только на помещения и оборудование автозаправочных станций. В страхование хотят включить:

резервуары;

запасы топлива;

топливо, находящееся в транзите;

транспорт, перевозящий топливо.

Для аграриев это также имеет значение, ведь перебои с поставками топлива могут напрямую влиять на посевную, уборку урожая и перевозку продукции.

Компенсацию страховой премии хотят увеличить

Еще одно предложение — увеличить максимальную сумму, которую государство компенсирует предприятию за страховую премию, до 5 миллионов гривен. В то же время общий лимит страхового покрытия по программе, по словам депутата, планируется оставить на уровне 30 миллионов гривен.

В настоящее время по действующим правилам максимальная компенсация страховой премии для одного предприятия в течение календарного года составляет 3 миллиона гривен. То есть предлагаемые изменения должны увеличить именно ту часть расходов бизнеса на страхование, которую может компенсировать государство.

В программу хотят включить Киев и область

Также программу планируют распространить на Киев и Киевскую область как территории повышенного военного риска. В настоящее время действующий порядок определяет в качестве территорий повышенного риска ряд областей, в частности Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, с предусмотренными законодательством исключениями.

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