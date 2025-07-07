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"Абстрактный" прожиточный минимум — что не так с показателем

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 07:15
Прожиточный минимум — Гетманцев объяснил, почему сумма должна быть значительно больше
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Прожиточный минимум — это сумма денег, которой должно хватить человеку на самое необходимое: еду, одежду, лекарства и базовые услуги. Однако в Украине этот показатель не соответствует реальной стоимости базовых товаров и услуг.

О том, почему нынешний прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, в интервью ведущей Вечер.LIVE Насте Рейн рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Почему прожиточный минимум в Украине далек от реального

По словам политика, сейчас прожиточный минимум составляет около 2 900 грн, но это — абстрактная цифра, прожить на эти средства невозможно.

Даже фактический прожиточный минимум, который в 3,2 раза больше, тоже не соответствует действительности. Его расчет базируется на условной потребительской корзине, которая выглядит крайне нереалистично, например:

  • женщине, согласно ей, достаточно два костюма или платья на семь лет;
  • ребенку предполагается одна зимняя и одна демисезонная куртка на три года.

"Ну, мы понимаем, что он не соответствует действительности. И это такой какой-то космос, который может быть только в воображении чиновника", — убежден Гетманцев.

Несмотря на это, он отметил, что сейчас в государственном бюджете недостаточно средств для существенного повышения прожиточного минимума. Однако, по его мнению, если эту проблему не признавать и не ставить в приоритет, государство и в дальнейшем будет тратить деньги на менее важные вещи, например, на кэшбеки вместо более эффективной поддержки населения.

Каким должен быть реальный прожиточный минимум в Украине

"Не хочу сейчас называть цифры, но это должно быть больше, существенно больше, чем то, что сейчас предполагается фактическим прожиточным минимумом", — сказал Даниил Гетманцев.

Кроме этого, он обратил внимание, что в развитых странах доходы в пределах прожиточного минимума не облагаются налогом. И это правильно, ведь нельзя забирать у человека то, на что он должен выжить.

Политик добавил, что при реформировании единого налога и системы налогообложения доходов обязательно нужно будет предусмотреть освобождение от сборов суммы прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что сейчас пенсионные выплаты в Украине составляют около 27% от средней заработной платы. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель значительно выше — в среднем около 58%.

Также мы рассказывали, что хотя в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено повышение минимальной заработной платы ориентировочно на 685 гривен, фактического роста покупательной способности населения не произойдет из-за влияния инфляции.

выплаты прожиточный минимум деньги доходы услуги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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