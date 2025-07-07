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Головна Економіка "Абстрактний" прожитковий мінімум — що не так з показником

"Абстрактний" прожитковий мінімум — що не так з показником

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 07:15
Прожитковий мінімум — Гетманцев пояснив, чому сума має бути значно більшою
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Прожитковий мінімум — це сума грошей, якої має вистачити людині на найнеобхідніше: їжу, одяг, ліки та базові послуги. Однак в Україні цей показник не відповідає реальній вартості базових товарів та послуг.

Про те, чому нинішній прожитковий мінімум в Україні є відірваним від реальності, в інтерв’ю ведучій Вечір.LIVE Насті Рейн розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Чому прожитковий мінімум в Україні далекий від реального

За словами політика, зараз прожитковий мінімум складає близько 2 900 грн, але це — абстрактна цифра, прожити на ці кошти неможливо.

Навіть фактичний прожитковий мінімум, який у 3,2 разу більший, теж не відповідає дійсності. Його розрахунок базується на умовному споживчому кошику, який виглядає вкрай нереалістично, наприклад:

  • жінці, згідно з ним, достатньо два костюми чи сукні на сім років;
  • дитині передбачається одна зимова й одна демісезонна куртка на три роки.

"Ну, ми розуміємо, що він не відповідає дійсності. І це такий якийсь космос, який може бути тільки в уяві чиновника", — переконаний Гетманцев.

Попри це, він зауважив, що наразі у державному бюджеті недостатньо коштів для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму. Однак, на його думку, якщо цю проблему не визнавати та не ставити у пріоритет, держава й надалі витрачатиме гроші на менш важливі речі, наприклад, на кешбеки замість ефективнішої підтримки населення.

Яким має бути реальний прожитковий мінімум в Україні

"Не хочу зараз називати цифри, але це повинно бути більше, істотно більше, ніж те, що зараз передбачається фактичним прожитковим мінімумом", — сказав Данило Гетманцев.

Окрім цього, він звернув увагу, що в розвинених країнах доходи в межах прожиткового мінімуму не оподатковуються. І це правильно, адже не можна забирати в людини те, на що вона має вижити.

Політик додав, що при реформуванні єдиного податку й системи оподаткування доходів обов’язково потрібно буде передбачити звільнення від зборів суми прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що наразі пенсійні виплати в Україні складають близько 27% від середньої заробітної плати. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник значно вищий — у середньому близько 58%.

Також ми розповідали, що хоча у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки передбачене підвищення мінімальної заробітної плати орієнтовно на 685 гривень, фактичного зростання купівельної спроможності населення не відбудеться через вплив інфляції.

виплати прожитковий мінімум гроші доходи послуги
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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