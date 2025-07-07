Прожитковий мінімум — Гетманцев пояснив, чому сума має бути значно більшою

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Прожитковий мінімум — це сума грошей, якої має вистачити людині на найнеобхідніше: їжу, одяг, ліки та базові послуги. Однак в Україні цей показник не відповідає реальній вартості базових товарів та послуг.

Про те, чому нинішній прожитковий мінімум в Україні є відірваним від реальності, в інтерв’ю ведучій Вечір.LIVE Насті Рейн розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Чому прожитковий мінімум в Україні далекий від реального

За словами політика, зараз прожитковий мінімум складає близько 2 900 грн, але це — абстрактна цифра, прожити на ці кошти неможливо.

Навіть фактичний прожитковий мінімум, який у 3,2 разу більший, теж не відповідає дійсності. Його розрахунок базується на умовному споживчому кошику, який виглядає вкрай нереалістично, наприклад:

жінці, згідно з ним, достатньо два костюми чи сукні на сім років;

дитині передбачається одна зимова й одна демісезонна куртка на три роки.

"Ну, ми розуміємо, що він не відповідає дійсності. І це такий якийсь космос, який може бути тільки в уяві чиновника", — переконаний Гетманцев.

Попри це, він зауважив, що наразі у державному бюджеті недостатньо коштів для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму. Однак, на його думку, якщо цю проблему не визнавати та не ставити у пріоритет, держава й надалі витрачатиме гроші на менш важливі речі, наприклад, на кешбеки замість ефективнішої підтримки населення.

Яким має бути реальний прожитковий мінімум в Україні

"Не хочу зараз називати цифри, але це повинно бути більше, істотно більше, ніж те, що зараз передбачається фактичним прожитковим мінімумом", — сказав Данило Гетманцев.

Окрім цього, він звернув увагу, що в розвинених країнах доходи в межах прожиткового мінімуму не оподатковуються. І це правильно, адже не можна забирати в людини те, на що вона має вижити.

Політик додав, що при реформуванні єдиного податку й системи оподаткування доходів обов’язково потрібно буде передбачити звільнення від зборів суми прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що наразі пенсійні виплати в Україні складають близько 27% від середньої заробітної плати. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник значно вищий — у середньому близько 58%.

Також ми розповідали, що хоча у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки передбачене підвищення мінімальної заробітної плати орієнтовно на 685 гривень, фактичного зростання купівельної спроможності населення не відбудеться через вплив інфляції.