Кабмин ввел стипендии для ученых: кто и сколько может получить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Министерство образования и науки объявило новый конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых. На этот раз предусмотрено 190 стипендиальных мест. Стипендия назначается на два года, а в 2026 году ее размер составляет 6656 гривен в месяц. Эти деньги можно получать в дополнение к зарплате и другим выплатам. У претендентов есть месяц, чтобы подать заявки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Кто может претендовать на стипендию

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, которые работают или учатся в научных учреждениях, организациях или высших учебных заведениях. В частности, это:

научные сотрудники;

научно-педагогические работники;

аспиранты;

адъюнкты;

докторанты;

другие ученые, соответствующие определению "молодой ученый".

Согласно закону, молодым ученым считается человек в возрасте до 35 лет включительно, имеющий высшее образование не ниже магистерского уровня. Для ученых с ученой степенью доктора наук возрастной предел составляет до 40 лет включительно. Также необходимо иметь украинское гражданство и заниматься научной деятельностью на территории Украины.

Самостоятельно подать заявку нельзя

Прием документов начался 16 сентября и продлится до 13 октября 2026 года. Заявки принимаются исключительно в электронной форме через систему NAUKA, а перед подачей кандидатуру должен выдвинуть совет по месту работы или учебы. Это может быть:

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ученый совет;

научный совет;

научно-технический совет;

технический совет.

Кроме того, кандидат должен получить письменные рекомендации как минимум от двух докторов наук, знакомых с его научными результатами и способностями. Решение о выдвижении принимается тайным голосованием. Кандидата должны поддержать не менее двух третей присутствующих членов совета. После этого претендент оформляет заявку в системе NAUKA, подписывает ее электронной подписью и отправляет в МОН.

Какие документы необходимы

В электронную систему необходимо загрузить копии документов, предусмотренных условиями конкурса. В частности, требуются:

сопроводительное письмо;

рекомендательное письмо от университета или научного учреждения с информацией о научных результатах кандидата и возможностях для проведения исследований;

выписка из протокола заседания совета о выдвижении кандидата;

сведения о претенденте, заверенные отделом кадров;

рекомендации как минимум двух докторов наук;

список научных публикаций за последние пять лет;

копии не более чем трех наиболее важных научных работ;

сведения о научных результатах по установленной форме;

справка Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

Как подать заявку

Кандидату необходимо:

Авторизоваться в системе NAUKA. Получить доступ к кабинету руководителя проектов. Добавить учреждение, от имени которого подается заявка. Выбрать конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых во втором полугодии 2026 года. Заполнить заявку и загрузить необходимые документы. Подписать заявку электронной подписью. Отправить ее в МОН.

Важный момент: заявку подписывает сам участник конкурса.

Если же нужного учреждения нет в личном кабинете, это означает, что оно еще не присоединилось к конкурсному модулю. В таком случае нужно обратиться к ответственному лицу своего университета.

Сколько будут платить

В 2026 году ежемесячная стипендия составляет 6656 грн. Ее назначают на два года. Выплату получают по месту основной работы или учебы. Она является дополнительной: стипендию можно совмещать с должностным окладом, доплатами и надбавками, а также с именной или обычной академической стипендией.

В целом постановлением Кабмина предусмотрено 320 ежемесячных стипендий для молодых ученых, однако в этом конкретном конкурсе МОН объявило 190 доступных мест.

Что изменится в следующем году

МОН уже планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор запланирован на март 2027 года. К этому времени должны быть согласованы критерии, процедуры и формы представления информации с Национальной системой исследователей Украины.

В дальнейшем конкурс планируется проводить через эту систему, а информацию о научных результатах будут брать непосредственно из профилей исследователей. Это должно избавить кандидатов от необходимости каждый раз повторно подавать одни и те же данные.

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