Кабмин ввел стипендии для ученых: кто и сколько может получить

6656 гривен ежемесячно: кто может претендовать на новые стипендии
Министерство образования и науки объявило новый конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых. На этот раз предусмотрено 190 стипендиальных мест. Стипендия назначается на два года, а в 2026 году ее размер составляет 6656 гривен в месяц. Эти деньги можно получать в дополнение к зарплате и другим выплатам. У претендентов есть месяц, чтобы подать заявки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Кто может претендовать на стипендию
В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, которые работают или учатся в научных учреждениях, организациях или высших учебных заведениях. В частности, это:
- научные сотрудники;
- научно-педагогические работники;
- аспиранты;
- адъюнкты;
- докторанты;
- другие ученые, соответствующие определению "молодой ученый".
Согласно закону, молодым ученым считается человек в возрасте до 35 лет включительно, имеющий высшее образование не ниже магистерского уровня. Для ученых с ученой степенью доктора наук возрастной предел составляет до 40 лет включительно. Также необходимо иметь украинское гражданство и заниматься научной деятельностью на территории Украины.
Самостоятельно подать заявку нельзя
Прием документов начался 16 сентября и продлится до 13 октября 2026 года. Заявки принимаются исключительно в электронной форме через систему NAUKA, а перед подачей кандидатуру должен выдвинуть совет по месту работы или учебы. Это может быть:
- ученый совет;
- научный совет;
- научно-технический совет;
- технический совет.
Кроме того, кандидат должен получить письменные рекомендации как минимум от двух докторов наук, знакомых с его научными результатами и способностями. Решение о выдвижении принимается тайным голосованием. Кандидата должны поддержать не менее двух третей присутствующих членов совета. После этого претендент оформляет заявку в системе NAUKA, подписывает ее электронной подписью и отправляет в МОН.
Какие документы необходимы
В электронную систему необходимо загрузить копии документов, предусмотренных условиями конкурса. В частности, требуются:
- сопроводительное письмо;
- рекомендательное письмо от университета или научного учреждения с информацией о научных результатах кандидата и возможностях для проведения исследований;
- выписка из протокола заседания совета о выдвижении кандидата;
- сведения о претенденте, заверенные отделом кадров;
- рекомендации как минимум двух докторов наук;
- список научных публикаций за последние пять лет;
- копии не более чем трех наиболее важных научных работ;
- сведения о научных результатах по установленной форме;
- справка Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.
Как подать заявку
Кандидату необходимо:
- Авторизоваться в системе NAUKA.
- Получить доступ к кабинету руководителя проектов.
- Добавить учреждение, от имени которого подается заявка.
- Выбрать конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых во втором полугодии 2026 года.
- Заполнить заявку и загрузить необходимые документы.
- Подписать заявку электронной подписью.
- Отправить ее в МОН.
Важный момент: заявку подписывает сам участник конкурса.
Если же нужного учреждения нет в личном кабинете, это означает, что оно еще не присоединилось к конкурсному модулю. В таком случае нужно обратиться к ответственному лицу своего университета.
Сколько будут платить
В 2026 году ежемесячная стипендия составляет 6656 грн. Ее назначают на два года. Выплату получают по месту основной работы или учебы. Она является дополнительной: стипендию можно совмещать с должностным окладом, доплатами и надбавками, а также с именной или обычной академической стипендией.
В целом постановлением Кабмина предусмотрено 320 ежемесячных стипендий для молодых ученых, однако в этом конкретном конкурсе МОН объявило 190 доступных мест.
Что изменится в следующем году
МОН уже планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор запланирован на март 2027 года. К этому времени должны быть согласованы критерии, процедуры и формы представления информации с Национальной системой исследователей Украины.
В дальнейшем конкурс планируется проводить через эту систему, а информацию о научных результатах будут брать непосредственно из профилей исследователей. Это должно избавить кандидатов от необходимости каждый раз повторно подавать одни и те же данные.
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