Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 6656 гривен ежемесячно: кто может претендовать на новые стипендии

6656 гривен ежемесячно: кто может претендовать на новые стипендии

Ua ru
18 сентября 2026 06:33
Кабмин ввел стипендии для ученых: кто и сколько может получить
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Министерство образования и науки объявило новый конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых. На этот раз предусмотрено 190 стипендиальных мест. Стипендия назначается на два года, а в 2026 году ее размер составляет 6656 гривен в месяц. Эти деньги можно получать в дополнение к зарплате и другим выплатам. У претендентов есть месяц, чтобы подать заявки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Реклама

Кто может претендовать на стипендию

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, которые работают или учатся в научных учреждениях, организациях или высших учебных заведениях. В частности, это:

  • научные сотрудники;
  • научно-педагогические работники;
  • аспиранты;
  • адъюнкты;
  • докторанты;
  • другие ученые, соответствующие определению "молодой ученый".

Согласно закону, молодым ученым считается человек в возрасте до 35 лет включительно, имеющий высшее образование не ниже магистерского уровня. Для ученых с ученой степенью доктора наук возрастной предел составляет до 40 лет включительно. Также необходимо иметь украинское гражданство и заниматься научной деятельностью на территории Украины.

Самостоятельно подать заявку нельзя

Прием документов начался 16 сентября и продлится до 13 октября 2026 года. Заявки принимаются исключительно в электронной форме через систему NAUKA, а перед подачей кандидатуру должен выдвинуть совет по месту работы или учебы. Это может быть:

Читайте также:
  • ученый совет;
  • научный совет;
  • научно-технический совет;
  • технический совет.

Кроме того, кандидат должен получить письменные рекомендации как минимум от двух докторов наук, знакомых с его научными результатами и способностями. Решение о выдвижении принимается тайным голосованием. Кандидата должны поддержать не менее двух третей присутствующих членов совета. После этого претендент оформляет заявку в системе NAUKA, подписывает ее электронной подписью и отправляет в МОН.

Какие документы необходимы

В электронную систему необходимо загрузить копии документов, предусмотренных условиями конкурса. В частности, требуются:

  • сопроводительное письмо;
  • рекомендательное письмо от университета или научного учреждения с информацией о научных результатах кандидата и возможностях для проведения исследований;
  • выписка из протокола заседания совета о выдвижении кандидата;
  • сведения о претенденте, заверенные отделом кадров;
  • рекомендации как минимум двух докторов наук;
  • список научных публикаций за последние пять лет;
  • копии не более чем трех наиболее важных научных работ;
  • сведения о научных результатах по установленной форме;
  • справка Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

Как подать заявку

Кандидату необходимо:

  1. Авторизоваться в системе NAUKA.
  2. Получить доступ к кабинету руководителя проектов.
  3. Добавить учреждение, от имени которого подается заявка.
  4. Выбрать конкурс на стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых во втором полугодии 2026 года.
  5. Заполнить заявку и загрузить необходимые документы.
  6. Подписать заявку электронной подписью.
  7. Отправить ее в МОН.

Важный момент: заявку подписывает сам участник конкурса.

Если же нужного учреждения нет в личном кабинете, это означает, что оно еще не присоединилось к конкурсному модулю. В таком случае нужно обратиться к ответственному лицу своего университета.

Сколько будут платить

В 2026 году ежемесячная стипендия составляет 6656 грн. Ее назначают на два года. Выплату получают по месту основной работы или учебы. Она является дополнительной: стипендию можно совмещать с должностным окладом, доплатами и надбавками, а также с именной или обычной академической стипендией.

В целом постановлением Кабмина предусмотрено 320 ежемесячных стипендий для молодых ученых, однако в этом конкретном конкурсе МОН объявило 190 доступных мест. 

Что изменится в следующем году

МОН уже планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор запланирован на март 2027 года. К этому времени должны быть согласованы критерии, процедуры и формы представления информации с Национальной системой исследователей Украины.

В дальнейшем конкурс планируется проводить через эту систему, а информацию о научных результатах будут брать непосредственно из профилей исследователей. Это должно избавить кандидатов от необходимости каждый раз повторно подавать одни и те же данные.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как вырастут стипендии для украинских студентов. Академические, повышенные и именные выплаты для бюджетников дневной формы обучения увеличат вдвое, а обновленные суммы должны поступить в конце сентября. В то же время контрактников будут поддерживать через отдельные государственные гранты.

Также Новини.LIVE писали, сколько будет стоить обучение в магистратуре в 2026 году. Год обучения в зависимости от специальности и университета может стоить от 33 000 до 260 000 гривен. Самыми дорогими остаются программы по ИТ, науке о данных, экономике и бизнесу, а более доступные варианты есть среди технических, аграрных и естественных направлений.

выплаты наука стипендии ученые конкурс научный работник
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации