Кабмін запровадив стипендії для науковців: хто і скільки може отримати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Цього разу передбачено 190 стипендіальних місць. Стипендію призначають на два роки, а у 2026 році її розмір становить 6656 гривень на місяць. Ці гроші можна отримувати додатково до зарплати та інших виплат. У претендентів є місяць, щоб подати заявки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Реклама

Хто може претендувати на стипендію

У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які працюють або навчаються у наукових установах, організаціях чи закладах вищої освіти. Зокрема, це:

наукові працівники;

науково-педагогічні працівники;

аспіранти;

ад’юнкти;

докторанти;

інші вчені, які відповідають визначенню "молодий вчений".

За законом, молодим ученим вважається людина до 35 років включно, яка має вищу освіту не нижче магістерського рівня. Для науковців із науковим ступенем доктора наук вікова межа становить до 40 років включно. Також треба мати українське громадянство і займатися наукою на території України.

Самостійно подати заявку не можна

Прийом документів розпочався16 вересня і триватиме до 13 жовтня 2026 року. Заявки приймають винятково в електронній формі через систему NAUKA, а перед поданням кандидатуру має висунути рада за місцем роботи або навчання. Це може бути:

Читайте також:

вчена рада;

наукова рада;

науково-технічна рада;

технічна рада.

Крім того, кандидат має отримати письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, які знають його наукові результати та здібності. Рішення про висунення ухвалюють таємним голосуванням. Кандидата мають підтримати щонайменше дві третини присутніх членів ради. Після цього претендент формує заявку в системі NAUKA, підписує її електронним підписом і надсилає до МОН.

Які документи потрібні

До електронної системи потрібно завантажити копії документів, передбачених умовами конкурсу. Зокрема, потрібні:

супровідний лист;

лист-подання від університету або наукової установи з інформацією про наукові результати кандидата та можливості для проведення досліджень;

витяг із протоколу засідання ради про висунення кандидата;

відомості про претендента, завірені відділом кадрів;

рекомендації щонайменше двох докторів наук;

список наукових публікацій за останні п’ять років;

копії не більш як трьох найважливіших наукових праць;

відомості про наукові результати за встановленою формою;

довідка Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.

Як подати заявку

Кандидатові потрібно:

Авторизуватися в системі NAUKA. Отримати доступ до кабінету керівника проєктів. Додати установу, від якої подається заявка. Обрати конкурс на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених у другому півріччі 2026 року. Заповнити заявку та завантажити необхідні документи. Підписати заявку електронним підписом. Надіслати її до МОН.

Важливий момент: заявку підписує сам учасник конкурсу.

Якщо ж потрібної установи немає в особистому кабінеті, це означає, що вона ще не приєдналася до конкурсного модуля. У такому разі потрібно звернутися до відповідальної особи свого університету.

Скільки платитимуть

У 2026 році щомісячна стипендія становить 6656 грн. Її призначають на два роки. Виплату отримують за місцем основної роботи або навчання. Вона є додатковою: стипендію можна поєднувати із посадовим окладом, доплатами та надбавками, а також іменною чи звичайною академічною стипендією.

Загалом постановою Кабміну передбачено 320 щомісячних стипендій для молодих учених, однак у цьому конкретному конкурсі МОН оголосило 190 доступних місць.

Що зміниться наступного року

МОН уже планує змінити процедуру конкурсу. Наступний відбір запланований на березень 2027 року. До цього часу мають узгодити критерії, процедури та форми подання інформації з Національною системою дослідників України.

Надалі конкурс планують проводити через цю систему, а інформацію про наукові результати братимуть безпосередньо з профілів дослідників. Це має позбавити кандидатів необхідності щоразу повторно подавати одні й ті самі дані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зростуть стипендії для українських студентів. Академічні, підвищені та іменні виплати для бюджетників денної форми збільшать удвічі, а оновлені суми мають надійти наприкінці вересня. Водночас контрактників підтримуватимуть через окремі державні гранти.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує навчання в магістратурі у 2026 році. Рік навчання залежно від спеціальності та університету може коштувати від 33 000 до 260 000 гривень. Найдорожчими залишаються програми з ІТ, науки про дані, економіки та бізнесу, а доступніші варіанти є серед технічних, аграрних і природничих напрямів.