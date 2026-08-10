Как защитить молодые фруктовые деревья от жары и спасти будущий урожай

Уход за молодыми фруктовыми деревьями. Коллаж: Новини.LIVE

Август в Украине может оказаться довольно жарким месяцем. Поэтому важно заранее позаботиться о своем саде и огороде. Особенно тяжело переносят жаркую погоду молодые фруктовые деревья. Хуже всего то, что последствия теплового стресса заметны не сразу. Но есть несколько простых приемов, которые помогут защитить растения и спасти будущий урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывают, как правильно ухаживать за молодыми яблонями, грушами, сливами и другими плодовыми деревьями в жаркую погоду и каких ошибок лучше избегать.

Как защитить молодые плодовые деревья от жары

Во время жары главная задача садовода — уменьшить потерю воды, защитить корневую систему от перегрева и дерево от лишнего стресса.

В этот период молодые плодовые деревья нуждаются в следующем уходе:

Глубокий полив

В жару молодым деревьям требуется примерно 10-20 л воды за один полив. Важно хорошо увлажнить почву в зоне корней. Воду следует подавать медленно, чтобы она успевала проникать в землю, а не стекала по поверхности. Особенно внимательными нужно быть к недавно посаженным деревьям. В первые недели они нуждаются в более регулярном поливе. Перед каждым поливом проверяйте почву на глубину нескольких сантиметров. Почва должна оставаться влажной, но не быть постоянно переувлажненной.

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Мульчирование приствольного круга

Слой органической мульчи:

помогает дольше удерживать влагу в почве;

не дает почве сильно нагреваться;

защищает корни от перегрева;

сдерживает рост сорняков, которые конкурируют с молодым деревом за воду и питательные вещества.

Распределите ее вокруг дерева, охватывая приствольный участок и зону, где расположены корни. Но не прижимайте мульчу непосредственно к стволу.

Затенение

Для молодого дерева несколько часов палящего солнца могут стать фатальными. Поэтому в самый жаркий период дня стоит организовать временное затенение. Для этого подойдет специальное воздухопроницаемое затеняющее полотно, установленное на простом каркасе. Оно должно уменьшать количество прямого солнечного света, но не препятствовать движению воздуха.

Защита листьев и плодов от солнца

Листья и плоды могут получать солнечные ожоги. Для дополнительной защиты в садоводстве используют средства на основе каолиновой глины. После нанесения она создает на поверхности растения светлый защитный слой, который отражает часть солнечного излучения и может уменьшать перегрев листьев и плодов.

Чего нельзя делать с молодыми деревьями в жару

Не менее важно не навредить растению лишними процедурами. Во время жары категорически нельзя:

Подкармливать дерево большими дозами азота

Азот способствует активному росту побегов, но новая зеленая масса требует воды и питательных веществ. Если растение одновременно переживает засуху, такой стимул может создать дополнительную нагрузку.

Обрезать фруктовое дерево без насущной необходимости

Во время жары отложите формирующую обрезку. Если резко удалить значительную часть ветвей, ранее затененные участки могут оказаться под палящими лучами. Кроме того, после обрезки дереву приходится тратить ресурсы на заживление срезов. В период водного стресса это лишняя нагрузка. Исключением могут быть больные, поврежденные или опасные ветви, представляющие угрозу для самого дерева или людей.

Оставлять мульчу у самого ствола

Мульчирование полезно, но неправильное его выполнение может создать проблемы. Не следует формировать у ствола толстый влажный слой органического материала. Постоянная влажность и плохая циркуляция воздуха у коры могут способствовать её повреждению.

Опрыскивать листья водой

Мелкое распыление воды может временно охлаждать поверхность листьев за счет испарения, однако оно не заменяет нормального полива. Также не стоит постоянно оставлять листья мокрыми, особенно если в саду есть проблемы с грибковыми заболеваниями.

Накрывать дерево полиэтиленом

Плотная пленка — плохой вариант для защиты молодого саженца от жары. Она не обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и может способствовать накоплению тепла.

Оставлять дерево в постоянной тени

Постоянное сильное затенение также нежелательно, поскольку растению нужен свет для фотосинтеза. Поэтому временная защита должна действовать именно тогда, когда солнечная нагрузка максимальна.

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