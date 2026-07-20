Зачем выкладывать кофейную гущу на террасе: простой совет садоводов на июль

Использование кофейной гущи в быту. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Для большинства людей кофейная гуща — обычные отходы. Но для садоводов это доступное и эффективное средство, приносящее большую пользу. Нужно лишь знать простые секреты его использования.

Новини.LIVE со ссылкой на Surrey Live рассказывают, зачем ставить кофейную гущу на террасе и почему этот лайфхак полезен именно в июле.

Почему стоит поставить миску с кофейной гущей на террасе

Такой лайфхак имеет ряд преимуществ, специалисты выделили две причины, почему в июле стоит иметь кофейную гущу под рукой:

1. Сильный запах кофе не нравится многим насекомым.

2. Использованная кофейная гуща имеет пористую структуру, которая хорошо поглощает посторонние запахи. А если смешать ее с пищевой содой, эффект станет еще заметнее.

Каких насекомых может отпугивать кофейная гуща

Кофейная гуща помогает отпугивать:

комаров;

пауков;

ос;

пчел, которые случайно залетают на террасу, балкон или на кухню.

Как приготовить смесь из кофейной гущи

Приготовление занимает всего несколько минут. Но сначала использованную кофейную гущу нужно полностью высушить. Ведь влажная масса быстро покрывается плесенью и, соответственно, теряет свои полезные свойства. После высыхания пересыпьте кофейную гущу в небольшую миску или другую открытую емкость и добавьте две-три ложки пищевой соды. Затем хорошо перемешайте компоненты.

Готовую смесь можно поставить:

на террасу;

на балконе;

на подоконнике;

возле места отдыха в саду.

При необходимости ее также используют дома для борьбы с неприятными запахами. Например, чтобы устранить неприятные запахи, можно поставить маленькую мисочку:

в холодильник;

в морозильную камеру;

возле мусорного ведра;

в салоне автомобиля и т. д.

Чтобы смесь оставалась эффективной, ее следует периодически обновлять, заменяя старую кофейную гущу на свежую и хорошо высушенную.

Делимся другими полезными советами для сада и дома

Как избавиться от плодовых мушек на кухне и на террасе без химии.

Какие растения стоит посадить во дворе, чтобы отпугнуть комаров.

Что нужно сделать, чтобы защитить участок от клещей без больших затрат и сложных процедур.