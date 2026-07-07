Как быстро избавиться от плодовых мушек на кухне: простой способ без химии

Уборка на кухне для уничтожения плодовых мушек. Коллаж: Новини.LIVE

Ничто так не раздражает летом, как плодовые мушки, мгновенно слетающихся на только что разрезанный кусок яблока, который вы оставили на столе. Кажется, что побороть этих мелких вредителей невозможно. Но на самом деле есть простой домашний способ, не требующий больших затрат.

Новини.LIVE со ссылкой на The Kitchn рассказывает, как быстро избавиться от дрозофил в кухне и не допустить их повторного появления.

Почему плодовые мушки так быстро появляются на кухне

Больше всего дрозофил привлекает запах:

перезрелых фруктов;

ягод;

овощей;

соков;

вина.

Естественно, летом они становятся особенно активными. Многим кажется, что насекомые появляются буквально из ниоткуда, но на самом деле они прилетают на запах или вылупляются из яиц, которые могут уже находиться на плодах или в местах скопления органических остатков. Если просто ловить мушек, проблема не исчезнет. Поэтому нужно одновременно устранить источник их размножения и установить эффективную ловушку.

Сначала устраните место, где размножаются насекомые

Одно из самых любимых мест дрозофил — слив кухонной раковины. Внутри трубы постепенно накапливается тонкий слой пищевых остатков, который создает идеальные условия для развития насекомых.

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Необходимо удалить органические отложения, которые привлекают мушек. Чтобы очистить слив:

насыпьте примерно полстакана пищевой соды (100-150 г);

затем влейте стакан уксуса (200-250 мл);

когда реакция завершится, промойте трубу горячей водой.

Также стоит очистить мусорное ведро и убрать в том месте, где оно стоит. Избавьтесь от картонных лотков из-под ягод, фруктов или овощей, ведь на них могут оставаться яйца насекомых.

Простая ловушка для дрозофил без химии

После уборки можно установить ловушку для плодовых мушек. Для этого:

Возьмите стеклянную банку объемом 250-500 мл. Налейте в банку 120 мл яблочного уксуса (можно использовать и обычный). Добавьте 2-3 капли средства для мытья посуды и осторожно перемешайте. Моющее средство разрушает поверхностное натяжение жидкости, поэтому мушки, прилетающие на запах, уже не могут удержаться на поверхности и быстро тонут. Для лучшего результата накройте емкость пищевой пленкой и проделайте в ней несколько маленьких отверстий зубочисткой. Насекомые легко попадут внутрь, но выбраться обратно не смогут. Поставьте свою самодельную ловушку для плодовых мушек возле фруктовой вазы или мусорного ведра.

Первые результаты будут заметны уже через день. Желательно обновлять средство каждые 2-3 дня.

Какой еще метод поможет прогнать плодовых мушек с кухни

Банка с уксусом, в которой плавают мушки, не создает уютную атмосферу на кухне. Поэтому еще один вариант, как избавиться от надоедливых насекомых, — использовать травы в качестве репеллентов.

Фруктовые мушки не переносят аромат:

базилика;

лаванды;

перечной мяты;

гвоздики.

Как не допустить повторного появления дрозофил

Чтобы плодовые мушки больше не возвращались: