Як швидко позбутися плодових мушок на кухні: простий спосіб без хімії

Прибирання на кухні для знищення плодових мушок. Колаж: Новини.LIVE

Ніщо так не дратує влітку, як плодові мушки, які миттєво злітаються на щойно розрізаний шматок яблука, який ви залишили на столі. Здається, побороти цих дрібних шкідників неможливо. Та насправді є простий домашній спосіб, який не потребує великих витрат.

Новини.LIVE з посиланням на The Kitchn розповідає, як швидко вигнати дрозофіл із кухні та не допустити їхньої повторної появи.

Чому плодові мушки так швидко з'являються на кухні

Найбільше дрозофілів приваблює запах:

перестиглих фруктів;

ягід;

овочів;

соків;

вина.

Природно, влітку вони стають особливо активними. Багатьом здається, що комахи виникають буквально нізвідки, але насправді вони прилітають на запах або вилуплюються з яєць, які можуть уже бути на плодах чи в місцях зі скупченням органічних залишків. Якщо просто ловити мушок, проблема не зникне. Тож потрібно одночасно прибрати джерело їхнього розмноження та встановити ефективну пастку.

Спочатку усуньте місце, де розмножуються комахи

Одне з найулюбленіших місць дрозофіл — злив кухонної раковини. Усередині труби поступово накопичується тонкий шар залишків їжі, який створює ідеальні умови для розвитку комах.

Читайте також:

Необхідно прибрати органічні відкладення, які приваблюють мушок. Щоб очистити злив:

насипте приблизно пів склянки харчової соди (100-150 г);

далі влийте склянку оцту (200-250 мл);

коли реакція завершиться, промийте трубу гарячою водою.

Також варто очистити сміттєве відро, прибрати у місці, де воно стоїть. Позбутися картонних лотків з-під ягід, фруктів або овочів, адже на них можуть залишатися яйця комах.

Проста пастка для дрозофіл без хімії

Після прибирання можна встановити пастку для плодових мушок. Для цього:

Візьміть скляну банку об'ємом 250–500 мл. Налийте у банку 120 мл яблучного оцту (можна брати і звичайний). Додайте 2-3 краплі засобу для миття посуду й обережно перемішайте. Мийний засіб руйнує поверхневий натяг рідини, тому мушки, які прилітають на аромат, вже не можуть утриматися на поверхні та швидко тонуть. Для кращого результату накрийте ємність харчовою плівкою та зробіть кілька маленьких отворів зубочисткою. Комахи легко потраплять усередину, але вибратися назад не зможуть. Поставте свою саморобну пастку для плодових мушок біля фруктової миски або сміттєвого бака.

Перші результати будуть помітні вже через день. Бажано оновлювати засіб кожні 2-3 дні.

Який ще метод допоможе прогнати плодових мушок з кухні

Банка з оцтом, у якій плавають мушки, не створює затишну атмосферу на кухні. Тож, ще один варіант, як позбутися надокучливих комах — використати трави як репеленти.

Плодові мушки ненавидять аромат:

базиліку;

лаванди;

перцевої м'яти;

гвоздики.

Як не допустити повторної появи дрозофіл

Щоб плодові мушки більше не поверталися: