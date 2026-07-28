Самые сладкие сорта абрикоса, которые не боятся заморозков: что посадить осенью 2026
Абрикосы — довольно прихотливые плодовые деревья, которые любят тепло и много света. Но сегодня существуют гибриды и сорта абрикосов, которые не боятся заморозков и щедро плодоносят.
Новини.LIVE со ссылкой на "СонцеСад" рассказывает, какие проверенные морозостойкие сорта абрикоса стоит посадить уже осенью 2026 года, чтобы обеспечить себя крупными, сладкими и сочными плодами в будущем.
Какие сорта абрикоса стоит посадить осенью 2026 года
Хар Гранд
Канадский сорт Хар Гранд уже давно заслужил репутацию одного из самых надежных для регионов с нестабильной весной. Он созревает в конце июля или в августе, когда большинство ранних абрикосов уже завершают сезон.
Основные преимущества сорта:
- хорошо переносит морозы до -30 °C;
- позднее цветение помогает избежать повреждения цветков весенними заморозками;
- обладает высокой устойчивостью к монилиозу и клястероспориозу;
- вступает в плодоношение уже на третий или четвертый год;
- формирует крупные плоды массой от 50 до 120 г;
- мякоть сочная, нежная и очень сладкая с легким медовым привкусом;
- подходит для употребления в свежем виде, замораживания, сушки и консервирования.
Фарбели
Это позднеспелый сорт. Когда большинство абрикосов уже завершило плодоношение, Фарбели только начинает радовать сладкими плодами.
Особенности сорта:
- хорошо переносит зимние морозы и весенние заморозки;
- плоды созревают в августе, иногда даже в начале сентября;
- сорт устойчив к монилиозу, клястероспориозу и бактериальному ожогу;
- средняя масса абрикосов составляет 70-90 г, отдельные плоды могут весить до 140 г;
- мякоть плотная, сочная, сладкая с лёгкой освежающей кислинкой;
- плоды не осыпаются после созревания;
- хорошо переносят транспортировку.
Манитоба
Манитоба также родом из Канады и хорошо адаптируется к различным климатическим условиям. Этот сорт особенно ценят за простоту в уходе.
Преимущества Манитобы:
- высокая зимостойкость;
- хорошо переносит весенние перепады температур;
- неприхотлив в выращивании;
- созревает в конце июля;
- формирует крупные красивые плоды;
- вкус сладкий и сбалансированный с легкой кислинкой;
- подходит для употребления в свежем виде, приготовления варенья, джемов и компотов.
Шарафуга красная
Шарафуга красная создана для любителей экзотики. Это современный гибрид абрикоса, сливы и персика, который удивляет не только внешним видом, но и вкусом.
Чем интересна Шарафуга:
- хорошо адаптируется к различным условиям выращивания;
- демонстрирует хорошую устойчивость к неблагоприятной погоде;
- созревает в конце лета;
- имеет красивые плоды насыщенного красного цвета;
- сочная ароматная мякоть сочетает в себе нотки абрикоса, сливы и персика.
Априсали
В последние годы всё больше садоводов в Украине обращают внимание на Априсали — перспективный гибрид абрикоса и аличи.
Основные преимущества:
- хорошо переносит зимние морозы;
- менее чувствителен к весенним заморозкам;
- созревает в конце лета;
- плоды среднего и крупного размера;
- мякоть сочная, нежная и очень ароматная;
- сладкий вкус дополняется легкой кислинкой;
- подходит для варенья, компотов, выпечки и употребления в свежем виде.
Как сажать абрикос осенью: инструкция и правила
Осенняя посадка считается одной из лучших для большинства морозостойких сортов, ведь дерево успевает хорошо укорениться к началу активного весеннего роста.
Соблюдайте несколько простых правил:
- выбирайте здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой;
- высаживайте дерево на солнечном, защищенном от холодных ветров участке;
- избегайте низин, где весной застаивается холодная вода;
- посадочную яму подготовьте заранее, добавив перегной, компост и немного древесной золы;
- корневую шейку оставляйте на уровне поверхности почвы;
- после посадки обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг;
- в регионах с суровыми зимами молодые деревья желательно дополнительно защитить от морозов агроволокном.
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