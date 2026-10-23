Девушка наслаждается закатом. Фото: shutterstock.com

В декабре украинцев ждет самая длинная ночь в году. Это произойдет во время зимнего солнцестояния. После этого события дни будут постепенно становиться длиннее.

Новини.LIVE рассказывает, когда наступит день зимнего солнцестояния и какие древние традиции связаны с этим событием.

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Когда зимнее солнцестояние в 2026 году: дата и время

Как сообщает Time and Date, в 2026 году зимнее солнцестояние придется на понедельник, 21 декабря. Точный астрономический момент наступит в 22:50 по киевскому времени.

В Киеве Солнце взойдет примерно в 07:55, а зайдет в 15:56. Таким образом, световой день продлится всего восемь часов. На севере Украины он будет немного короче, а на юге — длиннее.

Именно 21 декабря начнется астрономическая зима в Северном полушарии. А вот в Южном полушарии в это время начнется астрономическое лето.

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Почему это самая длинная ночь в году

Причина в наклоне земной оси примерно на 23,5 градуса. В декабре Северное полушарие максимально отклонено от Солнца, поэтому оно поднимается над горизонтом наиболее низко, а его дневной путь становится самым коротким. После 21 декабря день начнет постепенно удлиняться.

Какие традиции связаны с зимним солнцестоянием

Для многих народов этот период означал победу света над тьмой и начало нового природного цикла. Люди зажигали огонь, собирались вместе и желали друг другу благополучия.

В украинской культуре с зимним солнечным циклом связана Коляда. В этот период откладывали повседневные дела, украшали дома и разжигали костры. Также существовал обычай печь хлеб, символически призывая к возвращению солнечного тепла.

Согласно древним поверьям, в ночь зимнего солнцестояния дом не следовало оставлять без света. Люди верили, что в самую длинную ночь года нечистая сила становится особенно активной, а тьма позволяет ей проникнуть в дом. Поэтому зажигали свечи, поддерживали огонь в печи или камине. Пламя символизировало победу света над тьмой и считалось оберегом. Также защитить от нечисти могли еловые ветки.

А еще зимнее солнцестояние называли благоприятным временем для загадывания желаний. Люди верили, что задуманное в этот день суждено сбыться.

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