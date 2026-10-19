Мама с дочерью украшают дом к Хэллоуину. Фото: istockphoto.com

В этом году у Хэллоуина есть приятный бонус: его можно отпраздновать без спешки после рабочего дня. А еще это отличный повод собрать друзей, семью, украсить дом и устроить вечер интересных историй.

Новини.LIVE рассказывает, когда наступит Хэллоуин 2026 года и как интересно его провести.

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Когда отмечают Хэллоуин в 2026 году

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В 2026 году эта дата приходится на субботу, а основные празднования традиционно проходят вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября, то есть с субботы на воскресенье. Таким образом, у желающих будет больше возможностей организовать костюмированную вечеринку или провести тематический вечер дома.

Откуда берет начало Хэллоуин

Истоки праздника связывают с кельтским Самайном, который знаменовал завершение сбора урожая и приближение зимы. Согласно древним верованиям, на стыке сезонов мир живых и мир духов сближались. Отсюда и образы призраков, устрашающие маски и мистические сюжеты.

Однако современный Хэллоуин не является точной копией Самайна. На него повлияла и христианская традиция: 1 ноября в западном христианстве отмечают День всех святых. Вечер накануне называли All Hallows'Eve. Со временем название сократилось до Halloween.

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Какие традиции Хэллоуина стоит попробовать

Самый известный символ праздника — тыквенный фонарь с вырезанным лицом. Интересно, что в Ирландии для таких фонарей сначала использовали репу. Тыква стала популярной уже в Северной Америке.

Еще одна традиция — костюмы. Можно выбрать образ любимого персонажа из фильма, любимого героя мультфильма или сказки. А в США дети ходят от дома к дому и просят сладости.

Для праздничного настроения достаточно нескольких деталей: тыкв, бумажных летучих мышей, приглушенного освещения и тематических лакомств. Можно испечь печенье в форме призраков или устроить киновечер.

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