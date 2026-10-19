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Головна Дім та город Геловін 2026 припаде на вихідний: точна дата та традиції свята

Геловін 2026 припаде на вихідний: точна дата та традиції свята

Ua ru
19 жовтня 2026 11:24
Коли Геловін 2026: точна дата та цікаві традиції свята Фото: istockphoto.com
Мама з донькою прикрашають оселю до Геловіну. Фото: istockphoto.com

Цьогоріч Геловін має приємний бонус: його можна відсвяткувати без поспіху після робочого дня. А ще це чудова нагода зібрати друзів, родину, прикрасити оселю й влаштувати вечір цікавих історій.

Новини.LIVE розповідає, коли настане Геловін 2026 року та як цікаво його провести.

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Коли святкують Геловін у 2026 році

Геловін щороку відзначають 31 жовтня. У 2026 році ця дата припадає на суботу, а головні святкування традиційно відбуваються ввечері 31 жовтня та в ніч на 1 листопада, тобто із суботи на неділю. Тож, охочі матимуть більше можливостей організувати костюмовану вечірку або провести тематичний вечір удома.

Звідки походить Геловін

Витоки свята пов'язують із кельтським Самайном, який знаменував завершення збору врожаю та наближення зими. За давніми віруваннями, на межі сезонів світ живих і світ духів ставали ближчими. Звідси й образи привидів, страхітливі маски та містичні сюжети.

Проте сучасний Геловін не є точною копією Самайну. На нього вплинула й християнська традиція: 1 листопада в західному християнстві відзначають День усіх святих. Вечір напередодні називали All Hallows'Eve. Згодом назва скоротилася до Halloween.

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Які традиції Геловіну варто спробувати

Найвідоміший символ свята — гарбузовий ліхтар із вирізаним обличчям. Цікаво, що в Ірландії для таких ліхтарів спочатку використовували ріпу. Гарбуз став популярним уже в Північній Америці.

Ще одна традиція — костюми. Можна обрати образ улюбленого персонажу з фільму, улюбленого героя мультику або казки. А в США діти ходять від будинку до будинку й просять солодощі.

Для святкового настрою достатньо кількох деталей: гарбузів, паперових кажанів, приглушеного освітлення та тематичних смаколиків. Можна приготувати печиво у формі привидів або влаштувати кіновечір.

Ділимося іншими цікавими темами

Яка ж тварина стане символом 2027 року, якою буде її стихія та колір.

Як та у яких кольорах прикрасити оселю на Новий рік 2027.

Геловін традиції свята дата свята
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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