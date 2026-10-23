Дівчина насолоджується заходом сонця. Фото: shutterstock.com

У грудні українців чекатиме найдовша ніч року. Це станеться під час зимового сонцестояння. Після цієї події дні поступово ставатимуть довшими.

Новини.LIVE розповідає, коли відбудеться день зимового сонцестояння та які давні традиції пов'язані з цією подією.

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Коли зимове сонцестояння у 2026 році: дата та час

Як повідомляє Time and Date, у 2026 році зимове сонцестояння припадає на понеділок, 21 грудня. Точний астрономічний момент настане о 22:50 за київським часом.

У Києві Сонце зійде приблизно о 07:55, а зайде о 15:56. Отже, світловий день триватиме лише вісім годин. На півночі України він буде трохи коротшим, а на півдні — довшим.

Саме 21 грудня почнеться астрономічна зима в Північній півкулі. А ось у Південній півкулі в цей час розпочнеться астрономічне літо.

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Чому це найдовша ніч року

Причина в нахилі земної осі приблизно на 23,5 градуса. У грудні Північна півкуля найбільше відвернена від Сонця, тому воно підіймається над горизонтом найнижче, а його денний шлях стає найкоротшим. Після 21 грудня день почне поступово прибувати.

Які традиції пов'язані із зимовим сонцестоянням

Для багатьох народів цей період означав перемогу світла над темрявою та початок нового природного циклу. Люди запалювали вогонь, збиралися разом і бажали одне одному добробуту.

В українській культурі із зимовим сонячним циклом пов 'язана Коляда.

У цей період відкладали повсякденні справи, прикрашали оселі та розпалювали багаття. Також існував звичай випікати хліб, символічно закликаючи повернення сонячного тепла.

За давніми повір'ями, у ніч зимового сонцестояння оселю не варто було залишати без світла. Люди вірили, що в найдовшу ніч року нечиста сила стає особливо активною, а темрява дозволяє їй проникнути до будинку. Тому запалювали свічки, підтримували вогонь у печі або каміні. Полум'я символізувало перемогу світла над темрявою та вважалося оберегом. Також захистити від нечисті могли ялинові гілки.

А ще зимове сонцестояння називали сприятливим часом для загадування бажань. Люди вірили, що задуманому цього дня судилося здійснитися.

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