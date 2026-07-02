Розы будут пышными даже в жару: как защитить цветы от солнца

Уход за розами летом. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

В Украине продолжается летняя жара, которая становится настоящим испытанием не только для людей и животных, но и для растений в саду. От палящего солнца нередко страдает роза. Но есть простые правила ухода за цветком, которые помогут растению пережить жаркие дни и долго радовать пышным цветением.

Новости.LIVE со ссылкой на Tom's Guide рассказывают, что обязательно нужно сделать, чтобы защитить розы от жары и сохранить красоту цветника.

Как понять, что роза страдает от жары

В жаркую погоду розы могут временно прекратить цветение. Это естественная реакция растения, которое направляет все силы на сохранение влаги.

О тепловом стрессе говорят:

вялые листья даже после полива;

подсохшие края листьев;

ожоги;

медленное раскрытие цветков;

опадение бутонов.

Простые правила ухода за розами в жару

1. Удаляйте отцветшие цветы

Одна из важнейших летних процедур — регулярное удаление отцветших цветков. Это помогает растению не тратить силы на образование семян, а направлять их на формирование новых бутонов. Особенно важно делать это на сортах, которые цветут несколько раз за сезон.

2. Подкармливайте растение

После первой волны цветения розам необходима подкормка. Лучше всего использовать комплексные удобрения для роз или с повышенным содержанием калия, который способствует образованию новых бутонов. Всегда вносите подкормку в хорошо увлажненную почву, чтобы питательные вещества быстрее попали в корневую систему.

3. Поливайте реже, но очень обильно

Одна из самых распространенных ошибок — ежедневный поверхностный полив. Из-за этого корни остаются у поверхности, где почва быстро пересыхает. Гораздо полезнее поливать розы один-два раза в неделю, но так, чтобы вода хорошо пропитала почву на значительную глубину. Это стимулирует развитие крепкой корневой системы и помогает растению легче переносить засуху.

Поливайте только у корня, не смачивая листья и цветы. Влага на листьях в жару или вечером может создать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

4. Обеспечьте кустам затенение в сильную жару

Когда температура несколько дней подряд превышает +32 °C, растения начинают испытывать серьезный стресс. В такие дни стоит создать для роз легкое затенение в самые жаркие часы.

Для этого можно использовать:

светлый агроволоконный материал;

специальную затеняющую сетку;

большой светлый садовый зонт.

Светлые материалы не только создают тень, но и отражают часть солнечных лучей, уменьшая перегрев растений.

5. Регулярно проверяйте розы на наличие болезней и вредителей

Жаркая погода часто способствует появлению тли, паутинного клеща и грибковых болезней. По крайней мере раз в неделю внимательно осматривайте молодые побеги, листья и бутоны. Если заметили черные пятна, пожелтение листьев, белый налет или тонкую паутинку, действуйте немедленно.

6. Проведите легкую летнюю обрезку

Летом не нужно сильно обрезать розы, но легкая формировка куста будет очень полезной.

Удалите сухие, слабые, сломанные и те побеги, которые растут внутрь куста. Это улучшит циркуляцию воздуха, снизит риск развития болезней и поможет солнечному свету более равномерно освещать растение.

7. Замульчируйте почву

Слой органической мульчи — один из лучших способов помочь розам пережить жару.

Для мульчирования подойдут компост, измельчённая кора, перепревший перегной или скошенная трава без семян. Слой толщиной 5–7 сантиметров поможет дольше удерживать влагу, защитит корни от перегрева и замедлит рост сорняков.

При этом мульчу не стоит насыпать вплотную к стеблям. Небольшое свободное пространство у основания куста обеспечит лучшую вентиляцию и поможет избежать загнивания.

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