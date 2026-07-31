Пришло время копать картошку: один признак того, что овощ созрел

Городница собирает урожай картофеля. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

В августе украинские огородники готовятся к уборке картофеля. Но чрезвычайно важно выбрать правильное время для сбора урожая этого овоща. Ведь от этого будет зависеть его качество и лежкость.

Опытный селекционер Николай Завальный в комментарии Gazeta.ua рассказал, какой главный признак свидетельствует о полном созревании картофеля и что нужно сделать с клубнями после сбора, чтобы урожай хорошо сохранился до весны.

Какой главный признак того, что картофель уже созрел

Время сбора картофеля зависит не только от календаря, но и от состояния самого растения. Лучшей подсказкой является внешний вид кустов. По словам специалиста, первым признаком зрелости является пожелтение листьев. Однако это лишь сигнал о том, что сезон подходит к концу. А лучший момент для уборки наступает тогда, когда ботва полностью высохла. Это означает, что вегетация завершилась, а клубни сформировали прочную кожуру и готовы к длительному хранению.

Из-за слишком раннего сбора картофеля плоды будут иметь слишком нежную кожуру, а значит, быстрее портятся при хранении и могут поражаться болезнями.

Что нужно сделать после сбора картофеля

Сразу после выкапывания не стоит спешить переносить урожай в погреб или подвал. Клубни нужно просушить.

Кроме того, картофель должен пройти естественную закалку. Для этого селекционер советует разложить картофель в ящики или другую тару и накрыть плотной тканью или другим материалом, не пропускающим солнечный свет. Это очень важно, ведь под прямыми лучами картофель быстро зеленеет, накапливая соланин, из-за чего становится непригодным для употребления. Находясь некоторое время на свежем воздухе без доступа солнца, картофель лучше просыхает, его кожура укрепляется, а сами клубни легче переносят длительное хранение и реже поражаются болезнями.

Когда заносить картофель в хранилище

По рекомендации специалиста, переносить картофель в погреб следует только тогда, когда температура воздуха стабильно снизится. Обычно это происходит в октябре. Это правило касается как продовольственного, так и семенного картофеля. Правильно подготовленные клубни значительно лучше хранятся в течение всей зимы, реже прорастают и дольше сохраняют свои качества.

Как подготовить семенной картофель к новому сезону

Особое внимание стоит уделить семенному картофелю. Весной примерно за две недели до посадки его следует вынести на свет, чтобы он немного позеленел. Для семенного картофеля это нормальный процесс, который помогает повысить устойчивость к заболеваниям и способствует формированию сильных ростков. В результате растения лучше развиваются и могут дать более высокий урожай.

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