Посейте горох в июле 2026: простые советы, как собрать богатый урожай

Посев гороха в июле для получения большого урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

Когда весна подходит к концу, большинство украинских огородников заканчивают посев. Но на самом деле есть культуры, которые прекрасно переносят поздний посев. Среди них — горох. Есть несколько простых секретов, которые помогут вырастить обильный урожай гороха и, к тому же, улучшить состояние почвы на грядке.

Новости.LIVE делится советами, когда сеять горох в июле 2026 года и что нужно сделать, чтобы урожай приятно удивил.

Когда можно сеять горох в июле 2026 года

Июльский посев гороха будет удачным, особенно в теплых регионах Украины. Так можно не только собрать второй урожай осенью, но и обогатить грядки азотом.

Лучшее время для повторной посадки — вторая половина июля. А в южных областях высевать культуру можно даже в начале августа, если синоптики не прогнозируют ранних осенних похолоданий.

Для летнего посева стоит выбирать раннеспелые или среднеспелые сорта. Они успевают сформировать полноценный урожай до окончания сезона.

Как подготовить семена перед посадкой

Прежде чем сеять горох в открытый грунт, семена желательно правильно подготовить. Самый простой способ — замочить их в тёплой воде на несколько часов.

Замачивание помогает зернам:

набраться влаги;

быстрее прорасти в почве;

избавиться от части возможных вредителей, если они остались внутри семян после хранения.

А вот проращивать горох необязательно. Некоторые опытные огородники даже не советуют этого делать, ведь проросшие зерна становятся более уязвимыми к неблагоприятным условиям.

Как правильно сеять горох в июле

Чтобы получить дружные всходы и крепкие растения, стоит придерживаться несложной схемы посадки:

Подготовьте грядку. Сделайте борозды глубиной примерно 3–5 см. На легких песчаных почвах семена можно заглублять чуть больше, а на тяжелых суглинках — высевать ближе к поверхности. Между рядами желательно оставлять около 15 см, а между горошинами — примерно 5–7 см. Такое расстояние обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и позволит растениям полноценно развиваться без лишней конкуренции. После посева борозды засыпают землей и слегка уплотняют поверхность грядки. Если вы выбрали высокорослый сорт, заранее установите опоры. Растения быстро начнут выпускать усики и легко закрепятся на них. Для низкорослого гороха достаточно небольших колышков.

Как ухаживать за горохом после посева

В летнюю жару наибольшее значение имеет правильный полив. Горох особенно остро нуждается во влаге в два важных периода — во время прорастания семян и в фазе цветения.

Также желательно периодически рыхлить почву после полива или дождя. Это поможет корневой системе получать больше воздуха и уменьшит испарение влаги.

Когда ждать первых всходов

Скорость появления всходов зависит прежде всего от температуры воздуха и почвы. При температуре воздуха от +25 до +30 °C и хорошо увлажненной почве горох обычно всходит через 4–7 дней.

Если жара превышает +30 °C, а почва быстро пересыхает, прорастание может затянуться или всходы будут неравномерными. Поэтому после июльского посева важно поддерживать умеренную влажность почвы и не допускать образования твёрдой корки на поверхности земли.

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