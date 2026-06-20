Подкормите этим помидоры после пикировки: урожай побьет все рекорды

Подкормка томатов для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

После пикировки помидоры испытывают стресс, поэтому растения необходимо правильно поддержать. Существуют подкормки, которые помогут помидорам окрепнуть и дать в будущем щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывают, когда подкармливать помидоры после пикировки, и какие удобрения работают лучше всего.

Когда пикировать помидоры

Пикировку рассады томатов проводят после появления двух настоящих листочков. В этот период молодые растения уже достаточно окрепли для пересадки в отдельные емкости.

Важные правила пикировки помидоров

Правильно проведенная пикировка стимулирует развитие дополнительных корней, благодаря чему растение получает больше питательных веществ и влаги. Чтобы рассада быстро адаптировалась после пересадки, важно соблюдать несколько простых правил:

за несколько часов до работы увлажните почву;

осторожно извлекайте сеянцы вместе с комком земли;

заглубляйте растения почти до семядольных листьев;

используйте легкий и питательный субстрат;

после пересадки поставьте рассаду в светлое место без прямых солнечных лучей на несколько дней.

Когда подкармливать томаты после пикировки

Нельзя вносить удобрения сразу после пересадки. Растениям необходимо дать время для восстановления и адаптации.

Подкармливать томаты можно, когда:

после пикировки прошло не менее десяти дней;

на стебле появилось два-три новых листа;

до высадки в открытый грунт или теплицу осталось около недели.

Лучшие удобрения для томатов после пикировки

Для быстрого роста и развития рассады хорошо подходят комплексные минеральные удобрения, созданные специально для томатов.

Среди популярных вариантов:

суперфосфат для укрепления корневой системы;

калиевая селитра для развития растений и формирования крепких стеблей;

мочевина как источник азота для наращивания зеленой массы.

Чем подкормить томаты после пикировки: натуральные удобрения

Если вы предпочитаете натуральные удобрения, самым эффективным вариантом будет смесь древесной золы и органического удобрения.

Для приготовления раствора потребуется:

10 л воды;

100 г древесной золы;

3 ст. л. настоя коровяка или куриного помета.

Такой состав обеспечивает растения калием, фосфором и другими полезными элементами, которые способствуют формированию будущего урожая.

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