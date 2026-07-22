Памела Андерсон показала свой огород: чем он особенный и какие идеи легко повторить

Памела Андерсон ухаживает за растениями в своем саду. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Голливудская звезда Памела Андерсон давно увлекается садоводством, но ее новое видео с собственного огорода стало настоящим источником вдохновения для садоводов по всему миру. Актриса показала ухоженный участок, где рядом со щедрым урожаем растут розы, подсолнухи и ароматные травы. Самое интересное, что большинство ее решений не требуют больших затрат и легко повторяются даже на небольшом участке.

Новини.LIVE рассказывают, что выращивает Памела Андерсон и какие идеи стоит позаимствовать для красивого сада и большого урожая овощей.

Памела Андерсон показала свой огород, похожий на сказочный сад

Недавно на своей странице в Instagram актриса провела короткую экскурсию по собственному огороду, который обустроила в семейном поместье в Ледисмите на острове Ванкувер. На видео можно увидеть длинные ряды высоких грядок, между которыми растут овощи, зелень и цветы.

Невероятно красиво выглядят арки, полностью покрытые тыквенными лозами, плетеные опоры для вьющихся культур, большие подсолнухи и пышные розовые розы. Посреди огорода обустроена небольшая зона отдыха со столом, стульями и мини-теплицей из стекла.

Какие овощи и цветы выращивает Памела Андерсон

Актриса неоднократно рассказывала, что ее огород постоянно меняется. В интервью она признавалась, что сложно назвать овощ, которого нет на ее участке. Она выращивает помидоры, огурцы, перец, тыквы, лук и чеснок.

Самая большая гордость актрисы — коллекция роз разных сортов. Своей любимой она называет знаменитую розу Yves Piaget. Также на участке растут высокие подсолнухи, которые, по словам Памелы, создают особенно радостное настроение. Незаменимыми являются ароматные травы и зелень.

По словам Памелы, она регулярно практикует севооборот, каждый сезон пробует новые культуры и воспринимает каждый год как возможность начать все заново.

Какие идеи из огорода Памелы Андерсон легко повторить

Самая ценная идея, которую демонстрирует актриса, вовсе не связана с дорогими материалами или большой площадью. Она не стремится к идеальной симметрии или безупречному порядку. Наоборот, ее огород выглядит живым, естественным и наполненным разнообразными растениями. А большинство дизайнерских решений довольно просты.

Специалисты издания Gardening Know How поделились практическими советами о том, что нужно, чтобы создать огород, как у Памелы Андерсон:

1. Сделайте несколько высоких грядок вместо одной

Высокие грядки — это, по сути, приподнятые над уровнем земли ящики. Они могут быть разной высоты и размера, но желательно выполнены в одном стиле. Оптимальная высота грядки — от 25 до 60 см. У них есть ряд преимуществ: они защищают растения от вредителей, прогреваются раньше весной и облегчают уход за культурами.

2. Выращивайте тыквы и огурцы на арках

Одной из самых эффектных деталей на огороде актрисы стали зеленые арки, полностью покрытые лозами тыкв. Такую конструкцию несложно сделать своими руками. Для этого подойдут металлические дуги или прочная сетка. Со временем огурцы, тыквы, фасоль или другие вьющиеся культуры полностью покроют основу, превратив ее в живой зеленый туннель.

3. Используйте вертикальные опоры

Плетеные или деревянные обелиски и шпалеры не только поддерживают растения, но и придают огороду объем. На них прекрасно растут фасоль, душистый горошек, клематисы и другие вьющиеся культуры.

4. Не разделяйте овощи и цветы

Это решение стало одной из главных особенностей огорода Памелы. Розы растут рядом с грядками, подсолнухи возвышаются над овощами, настурции свисают вдоль дорожек, а ароматные травы смягчают строгие линии деревянных конструкций. Такой подход не только делает огород гораздо красивее, но и помогает привлечь пчел, шмелей и других опылителей, необходимых для хорошего урожая.

5. Обустройте место для отдыха

В центре огорода Памела создала небольшую зону со столом, стульями и компактной теплицей. Такое решение превращает обычный огород в пространство, где хочется не только работать, но и отдыхать, пить чай, любоваться цветами и наблюдать за изменениями в саду в течение сезона.

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