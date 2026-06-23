Отложите лопату: когда нельзя работать на огороде в июле 2026

Женщина работает на огороде летом. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Июль — отличная возможность собрать второй урожай до осени. В это время еще можно посеять многие огородные культуры. А чтобы не тратить силы зря, стоит воспользоваться лунным посевным календарем. Он поможет выбрать благоприятную дату для посева, пересадки, подкормки и ухода, а также подскажет, в какие дни следует избегать работы на огороде.

Новини.LIVE рассказывают, когда работать в саду и на огороде в июле 2026, а когда лучше отложить лопату и дать отдых себе и грядкам.

Фазы Луны в июле 2026: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 13 июля;

— с 1 по 13 июля; Новолуние — 14 июля;

— 14 июля; Растущая Луна — с 15 по 28 июля;

— с 15 по 28 июля; Полнолуние — 29 июля;

— 29 июля; Убывающая Луна — 30 и 31 июля;

— 30 и 31 июля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Какие дни наиболее благоприятны для работ на огороде в июле 2026

Наиболее благоприятные даты в июле для повторных посевов зелени, капусты и скороспелых овощей: 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26 и 27 число.

Для внекорневой подкормки растений: 19, 20 и 24 июля.

Для профилактики болезней и борьбы с вредителями: 3, 4, 8 и 12 июля.

Когда нельзя работать на огороде и в саду в июле 2026

В июле есть дни, неблагоприятные для посева, пересадки, обрезки или подкормки растений. Лучше всего отложить садовые инструменты и дать растениям отдохнуть: 13, 14, 15 и 29 июля.

Что можно посеять в июле 2026 для второго урожая

Июль вовсе не означает окончания посевного сезона. Наоборот, после сбора ранних овощей освобождаются грядки, которые можно использовать повторно.

В середине лета можно сеять и сажать:

редис и дайкон : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 июля;

: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 июля; салаты и листовая зелень : 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 июля;

: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 июля; бобовые : 1, 2, 3, 4 июля;

: 1, 2, 3, 4 июля; поздние корнеплоды : 1, 2, 3, 4 июля;

: 1, 2, 3, 4 июля; огурцы и кабачки : 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля;

: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля; капуста : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 июля;

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 июля; ароматные травы (укроп, петрушка, кинза, базилик, руккола и тимьян) : 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля;

: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля; цветы: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля.

В чем главный секрет ухода за растениями в июле

Главный секрет обильного плодоношения — полив растений в июле. Поливать огород лучше рано утром или после захода солнца, направляя воду непосредственно под корень или в междурядья. В жаркие дни следует избегать смачивания листьев, ведь капли могут вызывать ожоги.

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