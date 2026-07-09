Одна хитрая процедура заставит гортензии зацвести во второй раз уже этим летом

Уход за гортензиями в саду для пышного цветения. Коллаж: Новости.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Гортензия — невероятно популярная садовая культура в Украине. В её пышные и яркие соцветия невозможно не влюбиться. Однако цветение может быстро закончиться, если не знать важного секрета ухода за цветущими кустами. В июле стоит провести простую процедуру, которая обеспечит повторное цветение. Она занимает всего несколько минут.

Новости.LIVE со ссылкой на экспертов Express рассказывает, что нужно сделать с гортензией в июле, чтобы она порадовала повторным цветением уже этим летом.

Почему июль является решающим для гортензии

Плетистые гортензии обычно цветут с июня по август, украшая сад крупными кружевными белыми соцветиями. По окончании первой волны цветения многие садоводы просто оставляют растение в покое до осени. Однако именно в середине лета можно помочь ей быстрее сформировать новые бутоны.

По словам садовода Майкла Гриффитса, если гортензия уже хорошо укоренилась и успешно отцвела впервые в этом сезоне, в июле ей пойдет на пользу легкая летняя обрезка. Именно она стимулирует появление новой волны цветения к концу лета.

В то же время важно помнить, что речь идет именно о лёгкой обрезке, а не о сильной омолаживающей обрезке.

Уход за гортензией в июле 2026 года: какую процедуру нужно провести

Перед началом внимательно осмотрите растение. Если видите увядшие, потемневшие или поникшие соцветия, их нужно удалить.

Обрезку выполняют очень просто:

обрежьте отцветший цветок;

делайте срез примерно на 2–3 сантиметра выше молодых почек;

не повреждайте новые побеги, которые уже начали формироваться.

Именно такой способ помогает растению не тратить питательные вещества на старые соцветия, а направить их на развитие новых бутонов и молодых побегов.

Почему этот способ работает

После удаления отцветших цветков гортензия перестает поддерживать соцветия, жизненный цикл которых уже заканчивается. Вместо этого она активнее формирует боковые побеги, из которых могут развиться новые цветоносы.

Кроме того, легкая летняя обрезка имеет еще несколько преимуществ:

улучшает циркуляцию воздуха внутри куста;

позволяет солнечному свету лучше проникать к побегам;

способствует формированию прочной древесины для следующего сезона;

помогает поддерживать аккуратную форму растения.

Именно поэтому опытные садоводы советуют не оставлять отцветшие соцветия на кусте до осени.

Чего нельзя делать в июле

Самая распространённая ошибка — сильная обрезка гортензии в середине лета. Если слишком сильно укоротить побеги, растение потеряет значительную часть будущих цветочных почек и может не зацвести ни в этом году, ни в следующем.

Особенно это касается плетистых гортензий, ведь они формируют цветочные почки на прошлогодних побегах. Именно поэтому специалисты рекомендуют лишь удалять отцветшие соцветия и не обрезать здоровые длинные побеги.

Если же растение слишком разрослось и требует серьезной формировки, такую обрезку лучше отложить до осени или весны. В некоторых случаях после сильного укорачивания гортензии может потребоваться несколько сезонов, чтобы она снова начала обильно цвести.

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